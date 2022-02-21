Тисячі людей без світла та води: які наслідки від обстрілів бойовиків на Луганщині

Протягом чотирьох останніх днів на Сході України відчувається суттєве загострення збройного конфлікту на тлі скупчення російських військ на українському кордоні.

Починаючи з 17 лютого, на Донбасі щодня фіксується щонайменше 60 порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків, у більшості випадків – з використанням озброєння, що заборонено Мінськими домовленостями.

Ватажки терористичних організацій на Донбасі та російська пропаганда посилили ворожу риторику, що офіційний Київ “планує наступ та військове повернення окупованих територій”, коли влада України та, зокрема, ЗСУ відкидають це і прямим текстом кажуть, що не мають подібних планів.

Водночас Україна та західні партнери спостерігають посилення інформаційних атак та провокацій з боку підтримуваних Росією бойовиків та самої РФ. Крім інформаційних провокацій спостерігаються й атаки незаконних збройних формувань на окуповані території, щоб виставити це як “агресію з боку України”.

Від таких атак найбільше за останні декілька днів постраждала Луганська область.

21 лютого у Держслужбі України з надзвичайних ситуацій повідомили, що внаслідок обстрілу бойовиками міста Щастя відбулось влучання у насосну станцію № 1 комунального підприємства Жилбудсервіс. В результаті атаки без водопостачання залишилось близько 10 тис. абонентів.

Крім насосної станції у ДСНС повідомили про пошкодження лінії електропередач, колекторів теплоелектростанції, резервуарного парку для зберігання залишків мазуту.

Голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що внаслідок обстрілів з боку терористів без електропостачання залишилось майже 46 тис. споживачів в населених пунктах Щастинського району (м. Щастя, Старий Айдар, Передільське, Геївка, Трьохізбенка, Кряківка, Райгородка, Станиця Луганська, Макарово, станція Кондрашевська, Валуйське, Ольхове, Новокондрашевське, Сизе, Болотенне, Пшенічне, Малинове, Зелений Гай).

Того ж дня, 21 лютого, на ДТЕК Луганська теплоелектростанція повідомили, що через обстріли на Луганщині від енергомережі відключена Луганська ТЕС, що слугує основним джерелом тепло- та електроенергії в області.

Сергій Гайдай також повідомив, що комісія ТЕБ та НС запропонувала визнати надзвичайною ситуацією державного рівня обстріл міста Щастя та пошкодження Луганської ТЕС.

У зв’язку з таким рішення, було доручено підготувати звернення до Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін щодо забезпечення режиму тиші для проведення відновлювальних робіт на Луганській ТЕС.

Водночас владі області було доручено створити додаткові ремонтні бригади для оперативного відновлення електропостачання та вжити заходів щодо забезпечення альтернативного опалення соціальних об’єктів та соціально вразливих верств населення.

Перед цим, ввечері 20 лютого, терористи здійснили обстріл міста Луганськ, яка тимчасово перебуває на непідконтрольній владі України території.

Зокрема, на Луганщині була обстріляна установка комплексної підготовки газу АТ Укргазвидобування, внаслідок чого було припинене газопостачання села Лобачеве.

Ще раніше, 18 лютого, ватажки НЗФ на Донбасі опублікували відео із закликом до мешканців ОРДЛО, щоб вони негайно залишили окуповані території, бо ЗСУ планують здійснити “наступ”. Як згодом стало відомо, відео із закликом про евакуацію записали за два дні до її початку.

Водночас ватажки бойовиків оголосили загальну мобілізацію в окупованому регіоні. Український омбудсмен Людмила Денісова згодом повідомила, що мобілізація почалась навіть серед неповнолітніх мешканців.

Раніше очільник Міноборони Олексій Резніков повідомив, що найближчими днями очікується збільшення тиску на Україну з боку РФ.