Задля більш ефективної оборони столиці та безпеки її мешканців від сьогодні, 26 лютого, комендантська година діятиме з 17:00 до 08:00. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Такий час комендантської години запроваджується до ранку 28 лютого.

— Усі цивільні особи, що перебуватимуть на вулиці в період комендантської години, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога. Прошу із розумінням поставитися до ситуації та не виходити на вулиці, – йдеться у повідомленні мера столиці.

Кличко закликав максимально всіх залишатися вдома або в укриттях, не виходити з дому та не виїжджати з міста. Виключення складають лише ті люди, котрі працюють на підприємствах критичної інфраструктури.

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