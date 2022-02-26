Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Суспільство

У Києві комендантська година діятиме з 17:00 до 08:00 – Кличко

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
У Києві комендантська година діятиме з 17:00 до 08:00 – Кличко

Задля більш ефективної оборони столиці та безпеки її мешканців від сьогодні, 26 лютого, комендантська година діятиме з 17:00 до 08:00. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Такий час комендантської години запроваджується до ранку 28 лютого.

— Усі цивільні особи, що перебуватимуть на вулиці в період комендантської години, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога.

Прошу із розумінням поставитися до ситуації та не виходити на вулиці, – йдеться у повідомленні мера столиці.

Кличко закликав максимально всіх залишатися вдома або в укриттях, не виходити з дому та не виїжджати з міста. Виключення складають лише ті люди, котрі працюють на підприємствах критичної інфраструктури.

Головні новини про війну Росії в Україні дивіться в онлайні на Фактах ICTV.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка