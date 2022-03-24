У разі надзвичайних ситуацій головним сигналом оповіщення про їх виникнення є “Увага всім!”. Йдеться про тривожні сирени, які мають попередити громадян про небезпеку. Саме такі сигнали повітряної тривоги розбудили сотні тисяч українців на світанку 24 лютого.

Як звучить сигнал Повітряна тривога та яким є алгоритм дій у разі його увімкнення – далі в матеріалі.

Онлайн-карта повітряних тривог в Україні

Повітряна тривога: як звучить сигнал та що означає

Повітряна тривога, яку ми чуємо вже протягом двох тижнів – це сигнал “Увага всім!”, який сповіщає про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій загальнодержавного рівня (наприклад, техногенного чи воєнного характеру).

Види надзвичайних ситуацій є різні: аварії на радіаційно небезпечних чи хімічно небезпечних об’єктах; стихійні та погодні явища (землетрус, повінь тощо); загроза хімічного чи радіоактивного зараження; повітряна небезпека тощо.

Завданнями цього сигналу є: привернення уваги населення; попередження про аварію, пожежу, катастрофу тощо.

Сигнал “Увага всім!” звучить як завивання тривожної сирени чи уривчасті гудки промислових об’єктів, транспортних засобів.

Як подається сигнал Повітряна тривога

Оповіщення громадян про надзвичайну ситуацію здійснюється через: абонентські радіоточки, вуличні гучномовні пристрої, електричні сирени, системи автоматизованого виклику, пересувні автомобілі, оснащені гучномовцями, через мережі радіомовних станцій і телебачення (це прописано в постанові Кабінету міністрів від 27 вересня 2017 року).

– Для привернення уваги перед доведенням інформації до населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації передається попереджувальний сигнал “Увага всім”, а саме: уривчасте звучання електросирен, часті гудки транспорту, зокрема у записі мережами радіомовлення та через вуличні гучномовні пристрої, – йдеться в документі.

Також є спеціальні системи оповіщення на певних об’єктах, наприклад, на атомних електростанціях (АЕС).

Скільки часу триває подача сигналу Повітряна тривога

Загальна тривалість звучання попереджувального сигналу (сирен, гудків тощо) може становити від трьох до п’яти хвилин.

Після попереджувального звукового сигналу громадянам мають надати інформацію про надзвичайну ситуацію (де і що трапилося) через:

• телерадіомережі;

• інтернет-ресурси (офіційні сайти, соціальні мережі);

• телекомунікаційні мережі загального користування (телефонний зв’язок, текстові повідомлення).

Такі повідомлення для населення повинні містити:

• інформацію про загрозу, місце та час її виникнення, масштаби, тривалість дії;

• зону надзвичайної ситуації (наприклад, райони, масиви, вулиці, будинки, які потрапляють у зону ураження);

• необхідні заходи безпеки, порядок дій.

Тривалість таких повідомлень повинна становити не менше п’яти хвилин. Їх за потреби можуть повторювати через кожні 10-15 хвилин.

Що робити, якщо ви почули сигнал Повітряна тривога

У такому випадку є чіткий алгоритм дій. Потрібно:

1. Увімкнути радіо чи телебачення, щоб прослухати термінове повідомлення про можливу надзвичайну ситуацію. Зазвичай інформація передається протягом п’яти хвилин після звукового сигналу (сирен).

2. Прослухати звернення до населення.

3. Уважно продумати та виконати ті рекомендації, які будуть озвучені під час звернення.

4. Постаратися сповістити про почуте рідних, сусідів, знайомих. За необхідності слід надати їм допомогу.

Головне – діяти без паніки та дотримуватися отриманих вказівок.

Якщо сигнал тривожних сирен та надзвичайна ситуація застали вас удома, потрібно:

• увімкнути радіоприймач та телевізор, щоб своєчасно чути розпорядження місцевої влади;

• повідомити про почуте сусідів;

• підготувати засоби індивідуального захисту органів дихання та шкіри, медичну аптечку, документи (паспорт, свідоцтво про народження дітей, документи про освіту, пенсійне посвідчення, військовий квиток тощо), гроші, засоби зв’язку, запас їжі та води, предмети особистої гігієни;

• вимкнути в будинку/квартирі газ, водопостачання, електрику;

• зачинити вікна в помешканні та ущільнити їх;

• уточнити місце розташування найближчого укриття (підвальне приміщення, паркінг, метрополітен тощо), в якому можна сховатися, та прослідувати туди.

В разі отримання повідомлення про евакуацію потрібно: зібрати необхідний запас продуктів на 2-3 доби, медикаменти, одяг, взуття, предмети особистої гігієни, документи, гроші, найбільш цінні речі тощо (загальна вага речей на одну людину не повинна перевищувати 50 кг).

Якщо ви в цей час перебуваєте на роботі, потрібно:

• виконувати розпорядження керівника з цивільного захисту вашого підприємства (компанії);

• діяти згідно із затвердженим планом цивільного захисту;

• брати участь у проведенні аварійно-рятувальних робіт.

Якщо під час сигналу “Увага всім!” ви перебуваєте в транспорті або громадському місці (магазин, ринок, кінотеатр тощо), слід уважно прослухати повідомлення, після чого дотримуватися озвучених інструкцій. Якщо після сигналу Повітряна тривога не було подальших інструкцій – пройдіть у найближче укриття або лягайте на підлогу, якщо укриття поряд немає і чути звуки вибухів або літака/ракети, що наближається.

За підтримки Мінцифри в Україні запустили додаток Повітряна тривога. Він сповіщає користувачів про сирени для оперативної реакції на початок та закінчення тривог. За допомогою додатку вам вдасться не пропустити жодну Повітряну тривогу, де б ви не перебували.

Джерело: ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області