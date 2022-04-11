Майже 300 тис. кв. км території України потребує розмінування через величезну кількість боєприпасів, які залишили російські окупанти.

За словами начальника управління організації піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування ДСНС України Олега Бондаря, вже провели орієнтовний аналіз територій, де необхідно провести розмінування.

Піротехнічні підрозділи є у кожному регіоні України, всього у ДСНС працює близько 550 таких спеціалістів.

– За нашими попередніми оцінками це близько 300 тис. кв. км – майже половина території нашої країни… Щодня вилучається і знешкоджується в середньому від 2 до 6 тис. вибухонебезпечних предметів, – сказав Бондар.

Наразі основні зусилля з розмінування зосереджені на Ірпінсько-Бучанському, Чернігівсько-Броварському, Ніжинському та Тростянецькому напрямках.

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Піротехніки також працюють під обстрілами у Харківській та Миколаївській областях.

Щодо розмінування територій поблизу Києва, то, за словами Бондаря, Ірпінь відпрацювали повністю.

– Але є домоволодіння, де не було господарів. Ми, як служба порятунку, не маємо права заходити на приватну територію. Тому ми залишаємо повідомлення: якщо людина повертається додому, то викликає нас та оглядаємо, після чого даємо дозвіл заходити до будинку, – сказав начальник управління організації піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування ДСНС України Олег Бондар.

Він також зазначив, що піротехнікам доводиться мати справу з касетними боєприпасами із системи Іскандер, які при спрацьовуванні розкидаються на великі площі та елементи перебувають у боєздатності.

Знищення таких елементів відбувається дома.

Окупанти використовують протипіхотні та протитанкові міни, у Харківській області ворог використав системи дистанційного мінування.