Маріуполь – місто на південному сході України, яке за час повномасштабної війни Росії проти України постраждало чи не найбільше. Місцеві жмешканці намагалися залишити пекло, яким стало їхнє рідне місто. У цьому їм допомагав місцевий бізнесмен, блогер та батько чотирьох дітей Михайло Пуришев.

У своєму відео він розповів, як люди виживали у Маріуполі.

– Готуємось до евакуації, але все на ваш страх та ризик. Речі – лише одягнутися самим, тепло, та й усе, – звертається в одному з відео волонтер до місцевих мешканців.

Йому було важко усвідомлювати, що діти прокидаються від жаху, вони плачуть під час бомбардувань. Тому він розпочав вивозити людей із міста. Брав тільки мам із дітьми, щоб урятувати якнайбільше маленьких маріупольців.

– Ми їдемо, розбомблені. Беремо маму з дитиною… Без скла не дуже, але також добре, – розповідає Михайло Пуришев в одному зі своїх відео.

Під час кожного заїзду до міста він намагався завезти продукти, воду, медикаменти.

– На заправці одній я не алкоголь брав та їжу, а іграшки. Діти щасливі, задоволені, – продовжує він.

Волонтер забирав людей із знайомих місць, бомбосховищ. Але не поспішав вивозити громадян із драмтеатру, який окупанти пізніше знищили снарядом.

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– Я розумів, що драмтеатр – найбезпечніше місце, тож я не забирав звідти людей. На другому поверсі перебувало багато мам, що годують, вони по кімнатах всі були, – додав Михайло Пуришев.

На кадрах його відео також помітно, як виживали люди в таких умовах – варили суп під бомбами та раділи яблукам.

– Голодні, води нема, їжі немає, – описував ситуацію волонтер.

За шість “ходок” він врятував понад 1 тис. людей, вивіз їх до Запоріжжя. Але зараз припинив займатися цим.

– У Маріуполь немає сенсу їхати бусами, вони все одно їх не пускають. Я закінчую із волонтерством. Буду займатися бізнесом, – пояснює він.

Михайло Пуришев також розповів, що складно було бачити та усвідомлювати всю ситуацію.

– Мені кажуть, що коли я сплю, я плачу, я розмовляю. Я цього не чую, – ділиться він.

В Україні триває війна, і в Маріуполі зараз дуже складна ситуація. Там точаться бої. Водночас у місті зараз залишаються мирні мешканці.

Джерело: Михайло Пуришев