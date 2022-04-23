Евакуація з Маріуполя та обстріли Миколаєва: що відбувається на 59-ту добу війни в Україні (онлайн)
Уранці 24 лютого Путін оголосив про початок спецоперації в Україні та введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.
Як пояснили незабаром у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади в Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.
Кількість знищених і поранених російських військових нині становить понад 20 тис.
Головні події про війну РФ проти України – в текстовій трансляції на Фактах ICTV.
23 квітня (субота) об 11:00 починається евакуація з Маріуполя до Запоріжжя.
Збір і посадка людей в транспорт за адресами:
- Жінки, діти і люди похилого віку сідають в автобуси – бульвар Шевченка на кільці біля ТРЦ Порт-Сіті.
- Цивільні, які вимагають термінової медичної допомоги (поранені і тяжкохворі) сідають в машини швидкої допомоги – обласна лікарня №2 (ОБІЛ) на вулиці Купріна, 84.
Виїзд колони о 12:00 за маршрутом: Маріуполь – Мангуш – Бердянськ – Токмак – Оріхів – Запоріжжя.
Після виїзду автобусів з Маріуполя до евакуаційної колони можуть приєднуватися люди на особистому транспорті з Мангуша, Бердянська, Токмака та Мелітополя.
– Звертаємося до маріупольців, які вже виїхали і сьогодні знаходяться в безпеці. Якщо у вас залишилися родичі або знайомі в Маріуполі, намагайтеся зв’язатися з ними всіма способами. Телефонуйте, пишіть і говорите, що є можливість виїхати в Запоріжжя, де безпечно, – йдеться у повідомленні.
Адміністрація президента США не планує відновлювати роботу своєї дипмісії в українській столиці попри заяви Великої Британії про відновлення роботи її посольства в Києві найближчим часом.
Про це CNN повідомили три джерела, знайомі з перебігом переговорів.
За словами джерел, чиновники Держдепартаменту США, як і раніше, стурбовані можливістю російського удару, який може випадково зачепити будівлю або американський персонал. Чиновники менше побоюються конкретних цілей для американської місії, але поки зберігається загроза помилкового ракетного удару, вони не збираються повертатися до Києва.
Водночас Держдепартамент активно оцінює ситуацію на місцях.
– Ми постійно переглядаємо та оцінюємо ситуацію з безпекою, тому що безпека наших співробітників є нашим головним пріоритетом, – сказав представник Держдепартаменту.
Видання зазначає, що для багатьох зовнішньополітичного відомства США залишаються свіжими спогади про Бенгазі – коли внаслідок нападу на американський дипломатичний комплекс було вбито посла Сполучених Штатів. Два джерела видання відзначають, що цей спогад є своєрідним запобіжником, щоб не наражати на небезпеку своїх дипломатів.
Після закриття посольства США, яке відбулося близько двох місяців тому, речник Держдепу заявляв, що вони розраховують знову відкрити посольство, коли з’явиться можливість.
– У нас немає конкретних термінів, але наша команда активно планує, і ми з нетерпінням чекаємо на відновлення роботи посольства в Україні, щоб сприяти нашій підтримці уряду та народу України, які хоробро захищають свою країну, – сказав прес-секретар.
Джерело: CNN
Є ймовірність відкриття гуманітарного коридору з Маріуполя на 23 квітня.
Про це повідомила Ірина Верещук.
Точка збору та сама: на кільці біля торговельного центру Порт-Сіті.
Час збору – о 10.00.
– Отже, завтра вранці стежте за офіційними повідомленнями. Якщо все добре, я дам підтвердження. Пишу вам зараз, увечері, щоб, якщо завтра зранку таки вдасться пробити коридор, ви були трішки налаштовані та підготовлені, – написала Верещук.
Генсек Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріш має прибути до Москви на переговори з російським диктатором Володимиром Путіним, повідомляють ЗМІ країни-агресора.
Дата зустрічі – 26 квітня.
Морські піхотинці з 501 окремого батальйону морської піхоти спільно з воїнами Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили за допомогою Javelin танк Т-72 та БМП російських агресорів.
Російське військове керівництво відмовляється забирати своїх поранених з поля бою.
Це випливає із свідчень, які надав російський полонений у розмові зі своєю матір’ю, відео якої оприлюднила Служба безпеки України.
На Луганщині 22 квітня внаслідок ворожих обстрілів у Попасній та Рубіжному пошкоджено дві багатоповерхівки, де зайнялися дві квартири, а також приватний житловий будинок.
У Маріуполі виявили нове масове поховання загиблих мирних мешканців – цього разу у Лівобережному районі біля кладовища села Виноградне.
Орієнтовне місце поховання позначили на карті.
Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель закликав негайно створити гуманітарні коридори з Азовсталі у Маріуполі з гарантіями припинення вогню.
– ЄС підтримує заклик України до Кремля дозволити безпечну евакуацію мирного населення Маріуполя. Необхідно негайно створити гуманітарні коридори від Азовсталі та інших районів міста до інших частин України з гарантіями припинення вогню, – сказав він.
За даними ООН, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинуло 2 435 мирних жителів, ще близько 3 тис. поранено.
Серед загиблих: 746 чоловіків, 469 жінок, 48 дівчаток та 66 хлопчиків, а також 70 дітей та 1 036 дорослих, стать яких поки що не відома.