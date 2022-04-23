00:09 -

Адміністрація президента США не планує відновлювати роботу своєї дипмісії в українській столиці попри заяви Великої Британії про відновлення роботи її посольства в Києві найближчим часом.

Про це CNN повідомили три джерела, знайомі з перебігом переговорів.

За словами джерел, чиновники Держдепартаменту США, як і раніше, стурбовані можливістю російського удару, який може випадково зачепити будівлю або американський персонал. Чиновники менше побоюються конкретних цілей для американської місії, але поки зберігається загроза помилкового ракетного удару, вони не збираються повертатися до Києва.

Водночас Держдепартамент активно оцінює ситуацію на місцях.

– Ми постійно переглядаємо та оцінюємо ситуацію з безпекою, тому що безпека наших співробітників є нашим головним пріоритетом, – сказав представник Держдепартаменту.

Видання зазначає, що для багатьох зовнішньополітичного відомства США залишаються свіжими спогади про Бенгазі – коли внаслідок нападу на американський дипломатичний комплекс було вбито посла Сполучених Штатів. Два джерела видання відзначають, що цей спогад є своєрідним запобіжником, щоб не наражати на небезпеку своїх дипломатів.

Після закриття посольства США, яке відбулося близько двох місяців тому, речник Держдепу заявляв, що вони розраховують знову відкрити посольство, коли з’явиться можливість.

Related video

– У нас немає конкретних термінів, але наша команда активно планує, і ми з нетерпінням чекаємо на відновлення роботи посольства в Україні, щоб сприяти нашій підтримці уряду та народу України, які хоробро захищають свою країну, – сказав прес-секретар.

Джерело: CNN