Травень, 27 в 19:24

На території тимчасово окупованої Херсонської області окупанти намагаються змусити працівників закладів середньої освіти готуватися до навчання за новою програмою та їздити в анексований Крим для “підвищення кваліфікації”.

Як повідомив очільник Херсонської ОВА Геннадій Лагута, більшість директорів шкіл відмовилися співпрацювати з окупантами.

За його словами, в тих районах області, де наразі не ведуться бойові дії, російські загарбники намагаються “налагоджувати життя”. Так, наприклад, 26 травня окупанти, що захопили владу у Херсоні, проводили “нараду” з педагогами.

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– Вчителі адміністрації шкіл — просто герої. Послухати його прийшло лише 20 осіб, і це з тим, що в місті 71 школа. Педагогів закликають готуватися до навчання за новою програмою, їздити в Крим для “підвищення кваліфікації”. Фактично всі директори заявили, що їх це не влаштовує, і вийшли, — розповів Геннадій Лагута.

Раніше про те, що окупанти намагатимуться закріпитися на Херсонщині, говорили як політичні діячі з самої Росії, так і окупанти, що тимчасово зайняли територію області.

Крім того, оперативне командування Південь повідомляло, що ворог будує третій рубіж оборони на Херсонщині, а окупаційні війська РФ мають наміри просунутися в бік Миколаєва, але отримують відсіч ЗСУ.

Раніше в Офісі президента України заявили, що тимчасово захоплені території південних областей України обов’язково будуть звільнені, як тільки вдасться накопичити для цього необхідні сили. За словами радника керівника ОПУ Михайла Подоляка, звільнення окупованих територій на півдні – це не питання місяця, але й не питання року.

Джерело: Media Center Ukraine

Фото: Херсонці