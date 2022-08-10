Як повернути квиток на поїзд через Приват24 – інструкція

Серпень, 10 в 18:20

Приватбанк є офіційним та найбільшим партнером Укрзалізниці. Залізничні квитки можна придбати онлайн на будь-який із напрямків в Україні.

До того ж ПриватБанк гарантує, що уразі повернення квитка, відшкодовується 100% від його вартості.

Як вигідно здати квиток на поїзд через Приват24 – читайте в нашому матеріалі.

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Як здати квиток через Приват24

Придбані електронні квитки із QR-кодом можна повернути через Архів квитків.

Варто зазначити, що послуга Повернути квиток в Архіві з’являється через 30 хв з моменту оплати квитка та зникає, якщо до відправлення поїзда залишилося менше ніж 1 год.

Отож, аби здати квиток:

Перейдіть в Приват24 та авторизуйтесь.

Перейдіть в категорію Сервіси .

. Там знайдіть пункт Транспорт – Поїзд.

У правому верхньому куті побачите значок годинника – це і є Архів квитків.

Натискаєте на значок та переходите в Архів.

Знайдіть квитки, які хочете повернути та натисніть кнопку Повернути квиток.

Кошти за квиток зарахуються на вашу картку впродовж двох-трьох робочих днів.

Після повернення квитка, Укрзалізниця перевіряє усю інформацію та надсилає у ПриватБанк гроші.

Після надходження коштів, банк перераховує їх на картки клієнтів.

Коли можна здати квиток

Чим швидше до відправлення потягу ви повернете квиток, тим більшу суму його вартості вам повернуть.

Якщо ви здасте квиток:

за 24 год до відправлення поїзда – вам віддадуть повну вартість квитка та плацкарти;

до відправлення поїзда – вам віддадуть квитка та плацкарти; від 24 до 9 год – отримаєте повну вартість квитка та 50% вартості плацкарти

– отримаєте повну вартість квитка та вартості плацкарти менше 9 год – виплатять повну вартість квитка, але не плацкарти;

– виплатять повну вартість квитка, але не плацкарти; після відправлення поїзда (не більше ніж через годину) – вам виплатять 10% вартості квитка та плацкарти. У такому випадку повернення здійснюється через касу вокзалу.

До того ж, комісійний збір Укрзалізниці за оформлення квитка та комісія банку не повертаються.