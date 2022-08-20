Серпень, 20 в 15:55

День Незалежності України відзначатимуть у Києві, як і в інших містах, на державному рівні. Проте масові заходи у столиці через загрозу ракетно-бомбових ударів заборонено.

Згідно з розпорядженням голови Київської міської військової адміністрації Миколи Жирнова, у період 22-25 серпня заборонено заходи, пов’язані з великим скупченням людей.

Водночас 24 серпня на столичному Хрещатику відбудеться виставка знищеної російської військової техніки, яка працює вже зараз.

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А на сам День Незалежності монумент Батьківщина-мати у Києві та інші знакові місця підсвітять кольорами Державного прапора, у Софії Київській представники всіх конфесій молитимуться за Україну.

Це передбачено планом заходів з відзначення 31-ї річниці незалежності України.

Ті, хто планує у ці дні відвідати центр Києва, мають знати, що столичне метро у період з 21 до 24 серпня скоротить графік роботи на годину і працюватиме із 06:00 до 21:00 (зараз до 22:00).

Під час повітряної тривоги рух поїздів наземними ділянками припиняється, проте як укриття підземні станції метрополітену працюють цілодобово.