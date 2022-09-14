Вересень, 14 в 11:30

У 2023 році на українців чекають зміни у правилах виходу на пенсію. Зокрема, зросте тривалість страхового стажу для отримання пенсійних виплат.

На що чекати українцям у 2023 році та на скільки збільшать страховий стаж для виходу на пенсію – дізнавалися Факти ICTV.

Вихід на пенсію 2023 – які зміни

Сьогодні, щоби вийти на заслужений відпочинок та отримувати пенсійні виплати у 60 років, українці повинні мати не менше 29 років стажу.

Зараз дивляться

Якщо страховий стаж становить від 19 до 29 років, то у 2022 році людина зможе вийти на пенсію у 63 роки. А якщо стаж від 15 до 19 років, то у 65 років.

Натомість, у 2023 році правила дещо зміняться. Зокрема, щоб вийти на пенсію у 60 років 2023 року, пенсіонер повинен буде мати 30 років стажу.

Річ у тім, що до 2028 року в Україні буде підвищуватись страховий стаж на рік кожного нового року. Відповідно, у 2028 році, щоби вийти на пенсію в 60, необхідно буде мати стажу не менше 35 років.

Отож, у 2023 році:

українці, які не матимуть у 60 років достатньо страхового стажу 63 роки за умови наявності стажу не менше ніж 20 років;

за умови наявності стажу пенсіонери, які змогли накопичити від 15 до 20 років стажу, зможуть піти на заслужений відпочинок у 65;

стажу, зможуть піти на заслужений відпочинок у 65; у випадку, якщо особа має менше 15 років стажу, то по досягненню 65 років, замість пенсії зможе отримувати соціальну допомогу від держави.

Готуємось вже зараз

Щоби в наступних роках ви не мали проблем зі страховим стажем, рекомендуємо вже зараз починати його накопичувати:

працевлаштовуйтесь офіційно, щоби стаж набігав;

якщо маєте можливість, можна добровільно сплачувати внески до Пенсійного фонду;

якщо до виходу на пенсію вам не вистачає кількох місяців стажу, можна просто докупити недостатній термін за ціною в 44% мінімальної зарплати за кожен місяць.