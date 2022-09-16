Вересень, 16 в 18:04

Військові облігації можна буде придбати у додатку Дія.

Про це під час засідання уряду у п’ятницю, 16 вересня, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, кожен громадянин зможе заповнити заявку, обрати вид військових облігацій і придбати їх, аби підтримати обороноздатність України.

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– Військові облігації стали одним із надзвичайно важливих інструментів фінансування нашої армії. За час повномасштабної війни український бізнес та громадяни вже придбали військових облігацій на суму більше 100 млрд грн. Сьогодні на засіданні уряду ми затвердимо постанову, яка дасть можливість кожному українцю старше 18 років просто і зручно придбати військові облігації через Дію, – сказав Шмигаль.

Також стало відомо, що у жовтні 2022 року стартує програма пільгового іпотечного кредитування.

Придбати житло під 3% річних зможуть українські військовослужбовці, правоохоронці, педагоги, медики та науковці. Подати заявку на іпотеку також можна буде у додатку Дія.