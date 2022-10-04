Війна технологій: як найбільший Telegram-канал України влаштовує пекельну осінь для ворога
Минуло вже понад сім місяців від початку повномасштабної війни, яку Росія оголосила Україні. Кожен із нас побачив єдність, мужність та сміливість українців, які об’єдналися проти зла.
Неоціненна й підтримка міжнародних партнерів у цей складний час, їхня чітка та непохитна позиція.
Сьогодні кожен громадянин України продовжує воювати на власному фронті. Є й особливий фронт – інформаційний.
Усі представники ЗМІ є відповідальними у боротьбі проти величезної машини російської пропаганди. Труха як найбільший Telegram-канал України відіграє надзвичайно важливу роль у цьому процесі.
За сім місяців російського вторгнення з харківського пабліку канал виріс до найбільшого в країні, зробивши стрибок зі 190 тис. до 2,5 млн підписників.
Маючи такий величезний ресурс, команда з першого дня зрозуміла, що боротьби на інформаційному фронті недостатньо. Безліч фоловерів, сотні запитів від військових, запити на логістику гуманітарної допомоги – усе це спонукало до активних дій.
Почали з допомоги з евакуацією людей з особливо небезпечних районів Харківської області, а також із усім необхідним – бензином, продуктами, сонячними батареями, машинами тощо. Справлялися повністю самотужки, а потім вирішили масштабувати допомогу.
9 червня оголосили про запуск курсів з розвитку Telegram-каналу, та анонсували, що 20% прибутку від продажу курсів буде спрямовано для захисників України.
Курс пройшли 225 студентів, і щойно перший потік завершився, команда замовила та організувала доставку форми, взуття, аптечок, карематів, дощовиків до Харкова.
Також отримали надзвичайно велику кількість листів від жінок-підприємниць, які пропонували допомогу та свої ініціативи. Наразі триває співпраця.
Весь час з початку війни команда Трухи вивчала найгостріші потреби військових, та ідентифікували найболючішу – постійні обстріли ворога не дають нашим захисникам фізично підійти та скоригувати артилерію.
Стало зрозуміло, що їм потрібні свої “очі” в небі, а саме дрони моделі Mavic 3 та DJI Matrice 30T, які дозволяють бачити на велику дальність, коригувати та надпотужно бити по ворогові.
До ініціативи Трухи приєдналася керівниця постійної делегації України у ПАРЄ Марія Мезенцева, яка провела переговори з постачальниками у Литві та допомагає у доставці дронів на передову.
Команда вирішила анонсувати краудфандингову кампанію та оголосити збір на дрони. Зареєстрували благодійний фонд Труха. Україна, і в останній день літа стартували.
Мали амбітний план зібрати 10 млн грн за 72 години, але завдяки неймовірній підтримці читачів закрили збір за півтора дні.
– Це дуже важливий проєкт, який був реалізований спільними зусиллями завдяки найбільшому ТГ-каналу країни. Ми зібрали справді величезну суму і зможемо закрити потребу в “очах” військових – у дронах. Хочу наголосити, ця війна – незвичайна. Вона позиційна, вона технологічна. Приклад війни технологій. Ми називаємо це трикутником перемоги – коли все працює у синергії: військовий, дрон, Старлінк.
У центрі всього, звичайно, артилерія, і ті люди, які перемагають у небі та на землі. Наші партнери з Литви також приєдналися до цього чудового проєкту – проєкту Перемоги, який став не лише всеукраїнським, а й міжнародним. Завдяки вашій допомозі перемога справді наближається, – розповіла Марія.
На зібрані гроші Труха замовила вісім дронів DJI Matrice 30T та чотири літаки UAV у литовського постачальника UAB Dimeka, які вже на передовій.
Також у процесі – замовлення та логістика 54 дронів Mavic 30.
За словами засновника паблика Максима Лавриненка, на цьому команда не зупиняється.
– Зараз Труха займається першочерговою потребою – доставкою гуманітарної допомоги до щойно звільнених міст та селищ Харківської області, а також закупівлею зимової форми для військових. 10 жовтня стартує другий набір на курси розвитку Telegram-каналів, і 20% прибутку також буде передано на потреби ЗСУ, – наголосив Максим.
Труха заохочує весь соціально відповідальний бізнес та міжнародних партнерів долучитися до ініціатив та працювати разом для якнайшвидшої перемоги над ворогом.