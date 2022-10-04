Жовтень, 04 в 11:56

Минуло вже понад сім місяців від початку повномасштабної війни, яку Росія оголосила Україні. Кожен із нас побачив єдність, мужність та сміливість українців, які об’єдналися проти зла.

Неоціненна й підтримка міжнародних партнерів у цей складний час, їхня чітка та непохитна позиція.

Сьогодні кожен громадянин України продовжує воювати на власному фронті. Є й особливий фронт – інформаційний.

Зараз дивляться

Усі представники ЗМІ є відповідальними у боротьбі проти величезної машини російської пропаганди. Труха як найбільший Telegram-канал України відіграє надзвичайно важливу роль у цьому процесі.

За сім місяців російського вторгнення з харківського пабліку канал виріс до найбільшого в країні, зробивши стрибок зі 190 тис. до 2,5 млн підписників.

Маючи такий величезний ресурс, команда з першого дня зрозуміла, що боротьби на інформаційному фронті недостатньо. Безліч фоловерів, сотні запитів від військових, запити на логістику гуманітарної допомоги – усе це спонукало до активних дій.

Почали з допомоги з евакуацією людей з особливо небезпечних районів Харківської області, а також із усім необхідним – бензином, продуктами, сонячними батареями, машинами тощо. Справлялися повністю самотужки, а потім вирішили масштабувати допомогу.

9 червня оголосили про запуск курсів з розвитку Telegram-каналу, та анонсували, що 20% прибутку від продажу курсів буде спрямовано для захисників України.

Курс пройшли 225 студентів, і щойно перший потік завершився, команда замовила та організувала доставку форми, взуття, аптечок, карематів, дощовиків до Харкова.

Також отримали надзвичайно велику кількість листів від жінок-підприємниць, які пропонували допомогу та свої ініціативи. Наразі триває співпраця.

Весь час з початку війни команда Трухи вивчала найгостріші потреби військових, та ідентифікували найболючішу – постійні обстріли ворога не дають нашим захисникам фізично підійти та скоригувати артилерію.

Стало зрозуміло, що їм потрібні свої “очі” в небі, а саме дрони моделі Mavic 3 та DJI Matrice 30T, які дозволяють бачити на велику дальність, коригувати та надпотужно бити по ворогові.

До ініціативи Трухи приєдналася керівниця постійної делегації України у ПАРЄ Марія Мезенцева, яка провела переговори з постачальниками у Литві та допомагає у доставці дронів на передову.

Команда вирішила анонсувати краудфандингову кампанію та оголосити збір на дрони. Зареєстрували благодійний фонд Труха. Україна, і в останній день літа стартували.

Мали амбітний план зібрати 10 млн грн за 72 години, але завдяки неймовірній підтримці читачів закрили збір за півтора дні.

– Це дуже важливий проєкт, який був реалізований спільними зусиллями завдяки найбільшому ТГ-каналу країни. Ми зібрали справді величезну суму і зможемо закрити потребу в “очах” військових – у дронах. Хочу наголосити, ця війна – незвичайна. Вона позиційна, вона технологічна. Приклад війни технологій. Ми називаємо це трикутником перемоги – коли все працює у синергії: військовий, дрон, Старлінк. У центрі всього, звичайно, артилерія, і ті люди, які перемагають у небі та на землі. Наші партнери з Литви також приєдналися до цього чудового проєкту – проєкту Перемоги, який став не лише всеукраїнським, а й міжнародним. Завдяки вашій допомозі перемога справді наближається, – розповіла Марія.

На зібрані гроші Труха замовила вісім дронів DJI Matrice 30T та чотири літаки UAV у литовського постачальника UAB Dimeka, які вже на передовій.

Також у процесі – замовлення та логістика 54 дронів Mavic 30.

За словами засновника паблика Максима Лавриненка, на цьому команда не зупиняється.

– Зараз Труха займається першочерговою потребою – доставкою гуманітарної допомоги до щойно звільнених міст та селищ Харківської області, а також закупівлею зимової форми для військових. 10 жовтня стартує другий набір на курси розвитку Telegram-каналів, і 20% прибутку також буде передано на потреби ЗСУ, – наголосив Максим.

Труха заохочує весь соціально відповідальний бізнес та міжнародних партнерів долучитися до ініціатив та працювати разом для якнайшвидшої перемоги над ворогом.