Спричиняють потужну вибухову хвилю: як врятуватися під час атаки дронів-камікадзе
У ніч на 5 жовтня російські війська атакували Україну іранськими безпілотниками-камікадзе. Зокрема, завдали удару по об’єктах інфраструктури у Білій Церкві на Київщині.
Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки підготував для українців поради, які допоможуть врятуватися у випадку атаки.
Що робити і як вберегтися під час атаки дронів-камікадзе – дивіться в нашому матеріалі.
Дрон-камікадзе – як розпізнати
Найчастіше РФ атакує українські міста іранськими дронами-камікадзе Shahed 136, призначеними для ураження цілей на дальній відстані. Наводиться дрон на стаціонарну ціль за супутниковими координатами.
Запускається з пускової платформи, має двигун, за допомогою якого набирає швидкість та висоту. Ціль вражає боєголовка в носовій частині дрона.
Дрон-камікадзе складно помітити неозброєним оком, вони літають низько. Хоча його важко побачити, проте можна добре почути.
Shahed 136 дуже гучні. Коли вони наближаються, у повітрі добре чутно звук, схожий на роботу двигуна мопеда чи бензопили.
Як врятуватися під час атаки дронів-камікадзе
Якщо почули характерний звук Shahed 136, оцініть ситуацію навколо та тримайтеся якомога далі від адміністративних будівель, стратегічних та військових об’єктів.
Якщо ви на вулиці, головне – не панікувати, ваш мозок повинен працювати тверезо.
Швидко та уважно озирніться довкола та знайдіть місце для схованки, надійне укриття:
- спеціально обладнані бомбосховища;
- підвал, льох (якщо у вас приватний будинок);
- підземні переходи;
- метро;
- будь-яка канава, траншея чи яма;
- дуже великий підвал під капітальними будинками старої забудови.
Справа у тому, що ці дрони несуть приблизно 40 кг вибухівки та спричиняють потужну вибухову хвилю і велику кількість дрібних уламків.
Тому лягати потрібно так, аби знизити шанс влучення осколків. Осколки летять вгору та по дотичній. Якщо людина стоїть – більше ймовірності опинитися у них на шляху.
Атаку дронів-камікадзе краще перечекати у сховищі.
Якщо укриття далеко, дотримуйтесь правила двох стін, які мають відділяти вас від небезпеки.
Якщо під час вибухів ви вдома:
- Негайно спускайтесь у підвал. Якщо підвал відсутній або зачинений, просто спустіться на перший поверх.
- Якщо атака застала вас у будинку зненацька, швидко йдіть у кімнату, віддалену від звуків дрона.
- Лежачи або сидячи, притуліться до несучої стіни.
- Осколки можуть потрапити через вікна, тому сядьте якомога далі від них.