У чергах на російських кордонах тисячі українців: хто їх тримає і для чого

Жовтень, 07 в 15:14

На російських кордонах у чергах застрягли тисячі українців. Зокрема, на пунктах пропуску з Естонією та Латвією люди стоять у чергах до шести днів. Це насамперед ті, кого депортували до Росії примусово, українці, які опинилися на тимчасово окупованих територіях і зараз намагаються виїхати через РФ. Про це пишуть російські правозахисники, закордонні журналісти.

Українські правозахисники теж підтверджують цю проблему. Кажуть, що причин цьому може бути кілька – відверта антиукраїнська позиція, потенційна примусова мобілізація тих українців, які опинилися на окупованих територіях.

Наскільки великі черги?

– Першу інформацію про такі затримки ми почали отримувати вже після початку оголошення часткової мобілізації на території Росії. Українців почали більш прискіпливо перевіряти на кордоні. Судячи з інформації, яка надходить, їх опитують працівники ФСБ. Відбувається все те, що ми бачили під час фільтраційних заходів на тимчасово окупованих територіях. Зараз те саме відбувається на території Псковської області, і за інформацією волонтерських ініціатив, які допомагають українцям поїхати з території Росії, їм не дають розгорнути свою діяльність, не дають допомагати українцям, які застрягли на кордоні. Просто коли йдеться про застряглих на кордоні, хочу зорієнтувати, що це про кілька діб. Це три, чотири, п’ять днів. І вважається, що дуже пощастило, якщо автобус, наприклад, затримали лише на 7-15 годин. Це вважається, що добре все відбулося, – розповідає директорка з адвокації Центр прав людини ZMINA Олена Луньова.

Крім того, з’явилася інформація, що працівники ФСБ після опитування деяких чоловіків затримують. Також є дані (правозахисники ще не отримали підтвердження), що розгортаються мобілізаційні пункти на кордонах Росії з країнами ЄС.

Зараз дивляться

– Це невтішні новини, але зараз волонтери, розуміючи, що люди застрягають на кілька діб, намагаються вивезти їх через Білорусь і Польщу. У Білорусі працює пішохідний пункт перепуску до України. Потрібно кожного дня перевіряти, чи він не працює з обмеженнями, але біля Бресту працює пішохідний пункт перетину, тобто теоретично українці можуть повертатися до Волинської області пішки, – пояснює Луньова.

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Кого затримують?

Серед тих, хто в чергах – люди, які залишилися на території РФ, були депортовані або примусово вивезені, або ж добровільно виїхали. Усі вони можуть стати жертвами мобілізації.

– Зараз, коли ми бачимо, що вже відбувається примусова паспортизація на території Херсонської та Запорізької областей, коли стоїть питання про автоматичне набуття громадянства РФ, до чоловіків, які мають місце реєстрації на території тих областей, які спробували незаконно анексувати, можуть бути питання щодо мобілізації. Очевидно, що це незаконно, але ж питання не стоїть про дотримання законодавства. Росія не прагне цього. Принаймні в цій війні ми можемо говорити про її геноцидний характер. І будь-які способи зменшити населення України Росією сприймаються як добре. Тому, можливо, є команда не пропускати громадян України, – каже Луньова.

Є дані і про те, що особливо прискіпливі росіяни до тих, хто отримав російський паспорт, каже виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко.

– Це те, про що попереджали. От ці застереження, що набуття російського громадянства, про що говорили з 2014-2015 років, потягне за собою негативні наслідки. Не тому, що Україна прийде і буде переслідувати за сам факт отримання, а тому що от такі ситуації з використання людей, пробачте за спрощення, як матеріалу, щоб кинути на фронт, щоб призвати в армію, кинути в топку війни. Це розплата за ті профіти, які були пов’язані. Бо в 2014-му їм обіцяли, що і пенсія буде краща. От зараз показало, що означало брати ці документи і залишатися на тих територіях. На сьогодні близько 1 тис. осіб з тих, хто був мобілізований, зафіксовані на фронті як вбиті або захоплені в полон. Бо для Росії цінність людського життя не має жодного значення, – каже він.

Що робити?

Правозахисники закликають МЗС та Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій відреагувати, розробити алгоритм дій для таких випадків, а також розробити систему ідентифікації тих українців, які не мають українських документів.

– На це мають звернути увагу Міністерство закордонних справ, а також Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. І на це важливо звернути увагу, і говорити про те, що українські громадяни, які опинилися на території РФ, окрім того, що опинилися без будь-якої консульської підтримки держави, бо наші консульства закриті на території Росії, вони стикаються з жахливим ставленням. Тому я би чекала звернення від МЗС до Росії із закликом пропускати українських громадян, не тримати їх там, а також із закликом до європейських партнерів, щоби на тому боці кордону, де розташовані ці пункти пропуску, були розгорнуті штаби допомоги, тому що люди, які п’ять-шість діб знаходяться на кордоні з дітьми, під постійним дощем, у холоді, потребуватимуть і медичної допомоги, і невідкладного гуманітарного супроводу. Цим має точно опікуватися МЗС, – каже Луньова.

Є ще одна проблема: чимало жителів окупованих Криму, Донецької та Луганської областей не мають жодних офіційних легальних документів. Класичний приклад – це ті, хто на момент окупації (2014 рік) був дитиною, а сьогодні досягнув повноліття. Вони не мають українського паспорта – лише документи терористичних угруповань “ДНР” і “ЛНР” або російські документи, видані на півострові.

– І навіть якщо вони потрапляють на територію третіх країн, хай і по російському паспорту, їм не можуть виготовити будь-який документ для повернення в Україну та закордонний паспорт, тому що в них немає національного. І це перша велика проблема, – пояснює Луньова.

У багатьох кримчан, які намагаються виїхати сім’ями, немає документів, що засвідчують народження дітей.

– А якщо вони пробують виїхати через Грузію – а Грузія не визнає будь-яких кримських російських документів – то їм потрібно спочатку зробити українські документи. А це судова процедура, це тривалий час розгляду. Тому кримські татари здебільшого їдуть через Казахстан, Узбекистан, де є сильна кримськотатарська діаспора. Але все це питання до того, щоб існувала така процедура для ідентифікації людей із Криму чи інших окупованих територій, про яких немає відомостей в єдиному державному реєстрі, тобто їх особи не можна підтвердити класичними методами. Ми до держави зверталися місяць тому, просили розробити порядок ідентифікації таких осіб. Отримали від МЗС відповідь, що такий порядок не потрібний, тому що існуючої нормативної бази начебто достатньо, – наголошує правозахисниця.

Що каже влада?

Факти ICTV звернулися до МЗС та Мінреінтеграції з проханням прокоментувати ситуацію та повідомити, які заходи здійснюються для її вирішення.

На відповідь ще очікуємо, водночас Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на своїй сторінці у Facebook виклало інформацію, що знають про проблему та закликають звертатися по допомогу на гарячу лінію.

– На російських кордонах з Латвією та Естонією спостерігається накопичення громадян України, які намагаються виїхати з території РФ. Люди очікують від двох до шести днів, зокрема в нічну пору доби, без можливості обігріву, належного забезпечення їжею та водою. Мінреінтеграції налагодило й тримає постійний зв’язок із задіяними там волонтерськими групами і нагадує: якщо ви потрапили у складну ситуацію за кордоном чи потребуєте допомоги, телефонуйте. Гаряча лінія для дзвінків з-за кордону та з ТОТ, WhatsApp/Telegram/Viber: +380 96 078 84 33, – зазначається в повідомленні.

Водночас Кабмін створив міжвідомчу групу, яка має допомогти з перетином кордонів українцями, зокрема йдеться про тих, хто не має жодних документів і прямує з окупованого Криму, каже очільник Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

За його словами, кримчани, які залишили півострів через насильницьку мобілізацію, вже впродовж 10 днів не можуть отримати допомогу, щоби далі прямувати на територію материкової України.

– Урядом України було прийнято рішення щодо створення міжвідомчої групи, і я дуже сподіваюся, що якщо не сьогодні, то завтра ця група збереться, бо дуже багато питань, які стосуються різних відомств, і треба узгодити, як допомогти цим людям, щоб якомога скоріше добратися до материкової України. Бо є проблема, що з тими документами, які є в українців на руках, вони не можуть слідувати далі. Наші консульські служби не в змозі швидко, за кілька місяців оформити документи. Бо є дуже багато тонкощів, – каже Чубаров.

Фото: Мінреінтеграції