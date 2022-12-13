Грудень, 13 в 14:22

За кілька тижнів наступить Новий 2023 рік. Традиційно за кілька тижнів до новорічної ночі розпочинається сезон покупок. Люди обирають святковий одяг, купують продукти та обирають ялинку.

Для лісників це період рейдів у місцях, де ростуть молоді ялинкові насадження. Адже щороку знайдеться кілька зловмисників, які захочуть незаконно зрізати новорічне дерево.

Факти ICTV запитали в експерта, яка відповідальність передбачена в Україні за незаконне зрубування ялинок та який штраф доведеться сплатити.

Зараз дивляться

Крадіжка ялинки: що передбачено

За словами адвоката та юриста Ростислава Кравця, в Україні передбачена адміністративна відповідальність за крадіжку ялинки.

– Звичайно, в Україні передбачена відповідальність за незаконне зрубування ялинок. Можуть накласти штрафи, і вони доволі значні. У випадку незаконних вирубок лісу, зокрема зрізання ялинок, особи будуть нести адміністративну відповідальність за Кодексом про адміністративне правопорушення, – каже адвокат.

Крім накладання штрафів, порушників можуть притягнути й до кримінальної відповідальності. За словами юриста, це залежить від розміру завданої шкоди.

Кримінальна відповідальність накладається у разі, коли завдана шкода у двадцять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

– Якщо йдеться про одну-дві ялинки, то в такому разі буде адміністративна відповідальність (накладений штраф). На мою думку, це цілком правильно, оскільки для доведення кримінального злочину та притягнення особи до відповідальності потрібен певний час. А накладання штрафу відбувається значно швидше. Держава отримує відповідні кошти для відновлення зелених насаджень, – додає юрист.

Розмір штрафу та кримінальна відповідальність за крадіжку ялинок

За кожне незаконно зрубане дерево правопорушнику доведеться сплатити штраф залежно від розміру дерева:

у лісах – від 599 до 2 709 грн ;

; у межах міста та інших населених пунктів – від 1152 до 1852 грн;

у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду – від 908 до 4 132 грн.

Також відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення:

стаття 65 – незаконна порубка, пошкодження та знищення лісових культур і молодняка тягнуть за собою накладення штрафу: на громадян – від 510 до 1020 грн , на посадових осіб від 2550 до 5100 грн ;

– незаконна порубка, пошкодження та знищення лісових культур і молодняка тягнуть за собою накладення штрафу: на громадян – , на посадових осіб ; стаття 153 – знищення або пошкодження зелених насаджень, окремих дерев за межами населених пунктів та в їх межах, що не віднесені до лісового фонду, або їх незаконна порубка тягнуть за собою накладення штрафу: на громадян – від 170 до 510 грн; на посадових осіб або фізичних осіб-підприємців – від 510 до 850 грн.

Щодо кримінальної відповідальності, то згідно зі ст. 246 Кримінального кодексу України, незаконна порубка дерев або чагарників у лісах, захисних та інших лісових насаджень, перевезення, зберігання, збут незаконно зрубаних дерев крається обмеженням волі до 3 років, від 3 до 5 років, у разі тяжких наслідків – від 5 до 7 років.