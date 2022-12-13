Крадіжка ялинки: яка відповідальність передбачена в Україні
За кілька тижнів наступить Новий 2023 рік. Традиційно за кілька тижнів до новорічної ночі розпочинається сезон покупок. Люди обирають святковий одяг, купують продукти та обирають ялинку.
Для лісників це період рейдів у місцях, де ростуть молоді ялинкові насадження. Адже щороку знайдеться кілька зловмисників, які захочуть незаконно зрізати новорічне дерево.
Факти ICTV запитали в експерта, яка відповідальність передбачена в Україні за незаконне зрубування ялинок та який штраф доведеться сплатити.
Крадіжка ялинки: що передбачено
За словами адвоката та юриста Ростислава Кравця, в Україні передбачена адміністративна відповідальність за крадіжку ялинки.
– Звичайно, в Україні передбачена відповідальність за незаконне зрубування ялинок. Можуть накласти штрафи, і вони доволі значні. У випадку незаконних вирубок лісу, зокрема зрізання ялинок, особи будуть нести адміністративну відповідальність за Кодексом про адміністративне правопорушення, – каже адвокат.
Крім накладання штрафів, порушників можуть притягнути й до кримінальної відповідальності. За словами юриста, це залежить від розміру завданої шкоди.
Кримінальна відповідальність накладається у разі, коли завдана шкода у двадцять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
– Якщо йдеться про одну-дві ялинки, то в такому разі буде адміністративна відповідальність (накладений штраф). На мою думку, це цілком правильно, оскільки для доведення кримінального злочину та притягнення особи до відповідальності потрібен певний час. А накладання штрафу відбувається значно швидше. Держава отримує відповідні кошти для відновлення зелених насаджень, – додає юрист.
Розмір штрафу та кримінальна відповідальність за крадіжку ялинок
За кожне незаконно зрубане дерево правопорушнику доведеться сплатити штраф залежно від розміру дерева:
- у лісах – від 599 до 2 709 грн;
- у межах міста та інших населених пунктів – від 1152 до 1852 грн;
- у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду – від 908 до 4 132 грн.
Також відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення:
- стаття 65 – незаконна порубка, пошкодження та знищення лісових культур і молодняка тягнуть за собою накладення штрафу: на громадян – від 510 до 1020 грн, на посадових осіб від 2550 до 5100 грн;
- стаття 153 – знищення або пошкодження зелених насаджень, окремих дерев за межами населених пунктів та в їх межах, що не віднесені до лісового фонду, або їх незаконна порубка тягнуть за собою накладення штрафу: на громадян – від 170 до 510 грн; на посадових осіб або фізичних осіб-підприємців – від 510 до 850 грн.
Щодо кримінальної відповідальності, то згідно зі ст. 246 Кримінального кодексу України, незаконна порубка дерев або чагарників у лісах, захисних та інших лісових насаджень, перевезення, зберігання, збут незаконно зрубаних дерев крається обмеженням волі до 3 років, від 3 до 5 років, у разі тяжких наслідків – від 5 до 7 років.