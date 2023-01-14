Прямо зараз тривають бої: боєць ЗСУ розповів про ситуацію у Соледарі

Січень, 13 в 22:55

Ситуація у Соледарі Донецької області, який намагаються штурмувати російські солдати, станом на вечір 13 січня дуже складна. Місто не перебуває під контролем жодної зі сторін – в цей час тривають запеклі бої.

Про це заявив воїн Збройних сил України Петро Волощенко (Стоун) в ефірі телеканалу FreeДом. За його словами, прямо зараз на підступах до Соледару відбуваються бої між українськими захисниками та російськими загарбниками.

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Український військовий звернув увагу, що нерідко виникають випадки, коли росіяни заходять на позиції ЗСУ, роблять фотографії та потім помирають внаслідок ударів з української артилерії. Стоун назвав подібне “явище” прощальним селфі (автопортрет, зроблений за допомогою камери смартфона).

Водночас він стверджує, що найманці приватної військової компанії Вагнера зараз опинилися в невигідному становищі. Зокрема, окупанти не мають можливості підвезти важку техніку до Соледара, все більше погіршуючи свій штурмовий потенціал.