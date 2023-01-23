Січень, 23 в 18:12

З початком повномасштабної війни в Україні був введений воєнний стан та розпочата загальна мобілізація. Відповідно, почали діяти певні заборони щодо виїзду українців за кордон.

Зокрема, чоловіки призовного віку нині не можуть покидати межі України. Водночас законодавством було визначено категорії осіб, які могли перетинати кордон навіть під час дії воєнного стану.

Чи можуть виїхати за кордон чоловіки, які були виключені з військового обліку, дізнавалися Факти ICTV.

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Категорії непридатності військовозобовʼязаних

Законодавством України встановлено три категорії непридатності до військової служби:

обмежено придатний;

непридатний до військової служби у мирний час, але обмежено придатний

непридатний до військової служби, виключений з військового обліку. Висновок про непридатність до військової служби має право зробити лише військово-лікарська комісія (ВЛК). Загалом виключений з військового обліку означає, що людина повністю непридатна до служби та не підлягає мобілізації.

Виключений з військового обліку: чи може виїжджати за кордон

Керуючий партнер юридичної компанії Максим Боярчуков та Партнери Максим Боярчуков зазначає, що статус Виключений з військового обліку не передбачає майбутнього повторного взяття чоловіка на військовий облік.

Максим Боярчуков додає, що частиною 6 статті 37 ЗУ Про військовий обов’язок і військову службу визначено перелік громадян, які підлягають виключенню з військового обліку.

При цьому, до випадків, що не передбачають повторної постановки на військовий облік можна віднести:

осіб, визнаних військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку;

осіб, які досягли граничного віку перебування в запасі.

– Отже, можна стверджувати, що виключення особи з військового обліку на зазначених підставах звільняє її від військового обов’язку. Відповідно, це нівелює обмеження щодо виїзду за кордон, які встановлені для військовозобов’язаних, – запевняє експерт.

Відповідно, якщо особа була виключена з військового обліку за станом здоров’я за наказом Міноборони про ВЛК №402 , то вона, не підлягає постановці на облік, а отже не вважається військовозобов’язаною та маєте право перетинати кордон.

Які документи підтверджують виключення з обліку

Аби перетнути кордон у 2023 році, чоловік має підтвердити свій статус виключеного з військового обліку. У цьому допоможуть: