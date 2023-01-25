Із початку повномасштабної війни мільйони українців вимушені були втікати від війни. Хтось переїхав у більш безпечні регіони України, інші – поїхали за кордон.

Кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні перевищила 8 млн людей. Тому й українська влада, і міжнародні організації почали підтримувати та допомагати ВПО, надаючи їм різноманітну допомогу.

Допомога охоплювала переважно грошові виплати та гуманітарну підтримку.

Зараз дивляться

Хоч більшість міжнародних організацій зупинили приймання заявок на допомогу, деякі українці все ж зможуть отримати грошові виплати у 2023 році.

Хто зможе отримати фінансову підтримку від ООН та ЮНІСЕФ у 2023, читайте в нашому матеріалі.

Допомога від ЮНІСЕФ

Програма грошової допомоги від ЮНІСЕФ Спільно — це додаткова підтримка багатодітних українських сімей, які постраждали від війни.

Багатодітним сім’ям виплачували допомогу в розмірі 2 200 грн раз на місяць, але не більше як на п’ятьох осіб.

Щоб отримати грошову допомогу, необхідно було заповнити анкету на сайті ЮНІСЕФ та надіслати її, дотримуючись інструкцій.

Реєстрація на програму грошової допомоги Спільно від ЮНІСЕФ була призупинена 14 серпня 2022 року.

– Це необхідно для опрацювання заявок та виплати родинам, які відповідають критеріям програми, подали заявки після 15 червня і ще не отримали допомогу, – пояснюють в організації.

Виплати від ООН

Багатоцільова грошова допомога від ООН була запроваджена у 2022 році в усіх областях, які приймають велику кількість переміщених осіб.

Це стосується Вінницької, Дніпропетровської, Закарпатської, Львівської, Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької, Івано-Франківської та Полтавської областей.

Грошова допомога надається УВКБ ООН ВПО та допомагає вирішити основні потреби українців, як-от необхідність платити оренду, купувати їжу та предмети гігієни.

Сума допомоги становить 2 220 грн на кожного члена родини. Підтримка від ООН розрахована на три місяці. Тобто загалом за три місяці – 6 660 грн на одного члена сім’ї.

Перший етап прийому заявок на виплату грошової допомоги від ООН теж було завершено у 2022 році.

– Наразі громадяни України подали понад 10 000 000 заявок, у зв’язку з чим тимчасово припиняється збір заявок на платформі єДопомога задля детального їх опрацювання та передання за запитом до міжнародних організацій для подальшої виплати, – зазначають на платформі єДопомога.

Хто зможе отримати допомогу від організацій у 2023 році

Хоч ЮНІСЕФ та ООН вже припинили приймання нових заявок на виплати, українці, які вже подали заявки, все ж зможуть отримати гроші у 2023 році.

Річ у тім, що зараз організації займаються перевіркою даних та заявок, надісланих українцями ще у 2022 році (тобто до призупинення приймання заявок).

Відповідно, якщо ви подали заявку на допомогу від цих організацій, але досі не отримали виплати, у 2023 році гроші мають вам зарахуватися на рахунок, який ви зазначали під час реєстрації у програмах.

Зверніть увагу, що виплати надійдуть не всім українцям, які відправляли заявки, а лише тим, хто підходить під критерії отримувачів допомоги.

На платформі єДопомога ви можете перевірити статус своєї заявки на допомогу від ООН.

Скільки українці отримають у 2023 році

Від ЮНІСЕФ багатодітні сім’ї зможуть отримати допомогу у розмірі 2 200 грн раз на місяць, але не більше як на п’ятьох осіб.

Родина отримає одноразову виплату за три місяці на зазначений банківський рахунок чи картку протягом чотирьох тижнів з моменту подання заявки.

Відштовхуючись від суми виплати на одну людину, можна порахувати, який загальний платіж вам надійде. Наприклад, якщо в родині чотири людини, вона отримає 26,4 тис. грн.

Від ООН кожен член вашої родини може отримати 6 600 грн. Тобто по 2 200 грн за три місяці.