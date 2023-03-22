Російська ракета Х-59: технічні характеристики, особливості та дальність пуску
21 березня 2023 року бійці Протиповітряної оборони України збили у небі над Одещиною дві авіаційні ракети Х-59, які росіяни випустили по регіону з винищувача.
Що відомо про російські ракети Х-59, а також про їхні технічні характеристики та особливості – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Х-59: що це за ракети та їхні особливості
Х-59 Овод – це радянська дозвукова ракета, створена у 1970-х роках, що мала вирішити завдання знищення цілей, які були захищені зенітними ракетними комплексами середньої та більшої дальності. Випробування ракети було закінчено 1979 року.
У першій версії вона мала невелику дальність пуску – до 40 км. Втім, були певні обмеження щодо її застосування за несприятливих метеоумов. Ракета боїться дощу, туману та сильного вітру.
Х-59 вважається високоточною авіаційною ракетою класу повітря-поверхня середнього радіусу дії. Призначена вона для ураження наземних і надводних об’єктів противника, які прикриває протиповітряна оборона.
Носіями ракети Х-59 є:
- винищувач-бомбардувальник Су-24М;
- одномісні винищувачі-бомбардувальники Су-17М (такий комплекс отримав найменування Су-17М4);
- Су-25;
- Су-30;
- Су-34;
- Су-27СМ;
- Су-35;
- Су-57.
Наприклад, 21 березня 2023 року над Одещиною збили дві ракети Х-59, випущені російськими винищувачами Су-35 з акваторії Чорного моря.
Після розпаду СРСР почали розробляти модернізовану ракету Х-59 . Її змінили майже повністю та додали індекс Х-59М. Оновлена версія мала більшу дальність і кращий двигун. Після цього її дальність сягала 115 км.
На базі Х-59М російські інженери створили протикорабельну ракету Х-59МК.
Загалом ракета Х-59 має кілька основних модифікацій:
- Х-59 – первісний варіант ракети.
- Х-59Т – ракета з телевізійно-командною системою наведення.
- Х-59М – оновлений варіант Х-59 з потужнішою БЧ. Дальність польоту – до 115 км.
- Х-59М2 – варіант з АРЛГСН АРГС-59 і трансляційно-командною системою наведення з цілодобовим застосуванням по наземних та надводних цілях із відомими координатами.
- Х-59МК (Х-59А) – протикорабельна ракета, комплексним радіовимірником та з активною голівкою самонаведення. Дальність пуску – до 285 км.
- Х-59МК2 – різновид Х-59МК для ураження нерухомих наземних цілей із відомими координатами, оснащена системою управління з БІНС. Ціна ракети оцінюється у 30 млн рублів.
- Х-59МК2 (оновлена) – малопомітна, з більшою дальністю пуску.
Найчастіше росіяни застосовують проти України ракети Х-59, Х-59М та Х-59 МК.
Технічні характеристики Х-59
- Довжина – 5,37 м.
- Розмах крила – 1,26 м.
- Діаметр – 0,38 м.
- Вага ракети – 790 кг.
- Двигун – 2 РДТТ.
- Дальність – 45 км.
- Висота польоту – 15, 50-1100 м.
- Швидкість – 900-1050 км/год.
Технічні характеристики Х-59М
- Довжина – 5,7 м.
- Розмах крила – 1,3 м.
- Діаметр – 0,38 м.
- Вага ракети – 930 кг.
- Двигун – РДТТ і ТРДД.
- Дальність – 115 км.
- Висота польоту – 7, 50, 100, 200, 600 та 1000 м.
- Швидкість – 860 -1060 км/год.
Застосування в Україні
3 квітня 2022 року російські війська завдали удару ракетою Х-59 по розташованому в селі Костянтинівка елеватору компанії ТОВ Баловнянська виробнича база.
Також ракетою Х-59 росіяни вдарили по об’єктах у Полтавській, Кіровоградській області та порту Одеси.
У травні 2022 року підрозділами української ППО було збито близько пʼяти ракет Х-59. А 2 червня український комплекс С-300ПТ знищив ракету Х-59МК.
28 серпня 2022 року ракетою Х-59 знищено громадську вбиральню на околиці Нововоронцовки Херсонської області. А 26 вересня росіяни обстріляли аеропорт Кривого Рогу.
Остання атака ракетами Х-59 відбулась 21 березня 2023 року. Згідно з повідомленням Повітряних сил ЗС України, російські окупанти атакували Одеську область чотирма ракетами Х-59. У небі над областю вдалося збити дві ворожі ракети, ще дві – влучили в триповерховий будинок на території одеського монастиря.
Фото: Defense Express