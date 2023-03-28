Березень, 28 в 18:42

Православна церква України створила релігійну організацію Почаївська Свято-Успенська лавра Тернопільської єпархії Української православної церкви на території Почаївської лаври. Сама Лавра наразі перебуває в оренді УПЦ МП.

Це рішення ухвалили під час синоду Православної церкви України.

– У складі Тернопільської єпархії ПЦУ було утворено релігійну організацію Почаївська Свято-Успенська лавра Тернопільської єпархії Української православної церкви (ПЦУ), – йдеться у повідомленні на сайті ПЦУ.

Повідомляється, що її очолюватиме митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор.

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Крім того, Синод підтримав позицію предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія, викладену в його зверненні до братії Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. Також Синод закликав братію Лаври до єднання в лоні Помісної Української православної церкви на канонічних засадах.

Почаївську лавру передали в оренду УПЦ МП у 2003 році, цей договір діє до 2052 року. До комплексу Лаври у Почаєві входить 18 споруд, шість із них перебувають на балансі Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника.

У лютому 2023 року голова Тернопільської облради Михайло Головко повідомляв про перше засідання робочої групи, яка вивчає правомірність використання комплексу Почаївської Свято-Успенської лаври УПЦ МП.

Раніше Українська греко-католицька церква висловлювалася за наміри отримати право проводити богослужіння у Почаївській лаврі.