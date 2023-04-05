Квітень, 05 в 11:43

За військовими, які потрапили до полону чи зникли безвісти, зберігаються виплати грошового забезпечення за останнім місцем служби, надбавки за вислугу, а також додаткова винагорода в розмірі 100 тис. грн.

Ці кошти виплачують членам родин із дня захоплення військовослужбовця у полон. Для цього їм необхідно написати відповідну заяву на ім’я командира військової частини та надати певний перелік документів.

У Міноборони кажуть, що за дорученням міністра до військових частин і ТЦК доведено чіткий алгоритм щодо повідомлення сімей військовослужбовців, які перебувають у полоні, про порядок і перелік документів, необхідних для отримання ними належних полоненому грошових виплат.

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Які документи треба додати до заяви:

копію паспорта повнолітніх членів родини з даними про прізвище, ім’я та по батькові, а також реєстрацією місця проживання (перебування);

довідку про реєстрацію місця проживання (перебування) членів сім’ї, якщо такої інформації немає у паспорті;

копію свідоцтва про шлюб, якщо є;

копії свідоцтв про народження дітей (у разі наявності);

копія документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.

З 1 лютого 2023 року в Україні діє новий порядок виплат військовим. Тепер розмір грошового забезпечення залежить від того, чи перебуває солдат у зоні бойових дій.