Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

Грошове забезпечення військових, які потрапили до полону: кому виплачують і як

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Виплати
Фото: Depositphotos

За військовими, які потрапили до полону чи зникли безвісти, зберігаються виплати грошового забезпечення за останнім місцем служби, надбавки за вислугу, а також додаткова винагорода в розмірі 100 тис. грн.

Ці кошти виплачують членам родин із дня захоплення військовослужбовця у полон. Для цього їм необхідно написати відповідну заяву на ім’я командира військової частини та надати певний перелік документів.

У Міноборони кажуть, що за дорученням міністра до військових частин і ТЦК доведено чіткий алгоритм щодо повідомлення сімей військовослужбовців, які перебувають у полоні, про порядок і перелік документів, необхідних для отримання ними належних полоненому грошових виплат.

Зараз дивляться

Які документи треба додати до заяви:

  • копію паспорта повнолітніх членів родини з даними про прізвище, ім’я та по батькові, а також реєстрацією місця проживання (перебування);
  • довідку про реєстрацію місця проживання (перебування) членів сім’ї, якщо такої інформації немає у паспорті;
  • копію свідоцтва про шлюб, якщо є;
  • копії свідоцтв про народження дітей (у разі наявності);
  • копія документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.
Читайте
Виплати за загиблих військових 2023: як отримати, що знадобиться та розмір допомоги

З 1 лютого 2023 року в Україні діє новий порядок виплат військовим. Тепер розмір грошового забезпечення залежить від того, чи перебуває солдат у зоні бойових дій.

Джерело: Міноборони
Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка