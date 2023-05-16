Лаявся та бив військовослужбовця: на Івано-Франківщині судитимуть офіцера
На Івано-Франківщині судитимуть офіцера, який знущався з військовослужбовця.
Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо офіцера однієї з частин Нацгвардії, обвинувальний акт направлено до суду.
– У середині квітня в мережі інтернет з’явилося відео, на якому офіцер нецензурно лається та б’є військовослужбовця. Як з’ясувало слідство, офіцер застосував силу до підлеглого після того, як солдат зробив йому зауваження за ненормативну лексику. Фігурант кілька разів вдарив військовослужбовця, – повідомили у Державному бюро розслідувань.
Офіцера обвинувачують у застосуванні насильства щодо підлеглого, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.
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