Коли приходять гроші для ВПО: терміни виплат 2023
Українці, які від 24 лютого 2022 року вимушено покинули свої домівки та стали внутрішньо переміщеними особами, мають право на грошові виплати від держави.
Виплати для ВПО – це щомісячна грошова допомога на проживання, яку українці отримують на свої картки.
Факти ICTV дізнавалися, чи зміняться у 2023 році дати надходження виплат для ВПО та у яких числах українцям чекати на фінансову підтримку.
Коли українцям чекати нарахувань у 2023 році
У Міністерстві соціальної політики України зазначають, що починаючи з 1 вересня 2023 року виплати допомоги внутрішньо переміщеним особам здійснюються 15 та 28 числа кожного місяця.
Перерахування бюджетних коштів ВПО здійснюється Мінсоцполітики АТ Ощадбанк щомісяця і раз на місяць відбувається виплата на підставі реєстру внутрішньо переміщених осіб для виплати допомоги.
– Якщо виникають затримки та виплати не надходять понад місяць – це технічні проблеми, які варто усувати якнайшвидше, – зазначають в Мінсоцполітики.
Перед тим, як кошти надійдуть на картку ВПО, здійснюється три етапи:
- подання заявки – ви робите це особисто через додаток Дія або ЦНАП;
- формування та опрацювання реєстрів – за це відповідає Мінсоцполітики;
- виплата коштів – здійснюється вашим банком.
Тільки-но Мінсоцполітики перераховує виплати банкам, банки перераховують своїм клієнтам ВПО.
Хто з українців отримуватиме виплати у 2023 році
1 серпня 2023 року допомогу для ВПО було автоматично продовжено ще на 6 місяців – до кінця січня 2024 року.
Допомога продовжилась для всіх ВПО, які проживають в Україні і є внутрішньо переміщеними особами. Нагадуємо, що сума щомісячної допомоги на проживання від держави становить:
- 3 тис. грн на кожну дитину та людину з інвалідністю;
- 2 тис. грн на кожну людину старше 18 років.
– Громадянам для продовження виплат ніяких додаткових дій вчиняти не потрібно, виплати продовжуватимуться автоматично, – зазначили в Мінсоцполітики.
Проте виплати не продовжили особам, які:
- перебувають за кордоном понад 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих причин;
- повернулися до покинутого місця проживання;
- відбувають покарання в місцях позбавлення волі;
- були засуджені за колабораціонізм.
Крім того, з 1 вересня допомогу продовжили виплачувати лише тим громадянам, які потребують такої підтримки. Тим, хто зробив великі покупки, наприклад, автівку (не старше 5 років) чи земельну ділянку, квартиру, будинок на суму понад 100 тис. грн, виплати припинили.
Проте допомогу перепризначили ВПО:
- якщо середньомісячний сукупний дохід на одну особу не перевищуватиме 8 372 грн;
- якщо в сім’ї є люди працездатного віку, які доглядають за дітьми віком до 6 років;
- люди з інвалідністю;
- люди, середньомісячний дохід яких не перевищує 6 279 грн;
- люди, які отримують пенсію, яка не перевищує 6 279 грн;
- люди, які мають трьох і більше дітей віком до 18 років;
- люди, які доглядають за особами з інвалідністю І групи, дітьми з інвалідністю, людьми з інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного розладу, людьми, які досягли 80-річного віку;
- студенти денної або дуальної форми навчання, які не мають реєстрації в гуртожитках;
- люди, які надають соціальні послуги та отримують за це компенсацію.
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