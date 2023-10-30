Коли приходять гроші для ВПО: терміни виплат 2023

Українці, які від 24 лютого 2022 року вимушено покинули свої домівки та стали внутрішньо переміщеними особами, мають право на грошові виплати від держави.

Виплати для ВПО – це щомісячна грошова допомога на проживання, яку українці отримують на свої картки.

Факти ICTV дізнавалися, чи зміняться у 2023 році дати надходження виплат для ВПО та у яких числах українцям чекати на фінансову підтримку.

Зараз дивляться

Коли українцям чекати нарахувань у 2023 році

У Міністерстві соціальної політики України зазначають, що починаючи з 1 вересня 2023 року виплати допомоги внутрішньо переміщеним особам здійснюються 15 та 28 числа кожного місяця.

Перерахування бюджетних коштів ВПО здійснюється Мінсоцполітики АТ Ощадбанк щомісяця і раз на місяць відбувається виплата на підставі реєстру внутрішньо переміщених осіб для виплати допомоги.

– Якщо виникають затримки та виплати не надходять понад місяць – це технічні проблеми, які варто усувати якнайшвидше, – зазначають в Мінсоцполітики.

Перед тим, як кошти надійдуть на картку ВПО, здійснюється три етапи:

подання заявки – ви робите це особисто через додаток Дія або ЦНАП;

– ви робите це особисто через додаток Дія або ЦНАП; формування та опрацювання реєстрів – за це відповідає Мінсоцполітики;

– за це відповідає Мінсоцполітики; виплата коштів – здійснюється вашим банком.

Тільки-но Мінсоцполітики перераховує виплати банкам, банки перераховують своїм клієнтам ВПО.

Хто з українців отримуватиме виплати у 2023 році

1 серпня 2023 року допомогу для ВПО було автоматично продовжено ще на 6 місяців – до кінця січня 2024 року.

Допомога продовжилась для всіх ВПО, які проживають в Україні і є внутрішньо переміщеними особами. Нагадуємо, що сума щомісячної допомоги на проживання від держави становить:

3 тис. грн на кожну дитину та людину з інвалідністю;

2 тис. грн на кожну людину старше 18 років.

– Громадянам для продовження виплат ніяких додаткових дій вчиняти не потрібно, виплати продовжуватимуться автоматично, – зазначили в Мінсоцполітики.

Проте виплати не продовжили особам, які:

перебувають за кордоном понад 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих причин;

повернулися до покинутого місця проживання;

відбувають покарання в місцях позбавлення волі;

були засуджені за колабораціонізм.

Крім того, з 1 вересня допомогу продовжили виплачувати лише тим громадянам, які потребують такої підтримки. Тим, хто зробив великі покупки, наприклад, автівку (не старше 5 років) чи земельну ділянку, квартиру, будинок на суму понад 100 тис. грн, виплати припинили.

Проте допомогу перепризначили ВПО:

якщо середньомісячний сукупний дохід на одну особу не перевищуватиме 8 372 грн;

якщо в сім’ї є люди працездатного віку, які доглядають за дітьми віком до 6 років;

люди з інвалідністю;

люди, середньомісячний дохід яких не перевищує 6 279 грн;

люди, які отримують пенсію, яка не перевищує 6 279 грн;

люди, які мають трьох і більше дітей віком до 18 років;

люди, які доглядають за особами з інвалідністю І групи, дітьми з інвалідністю, людьми з інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного розладу, людьми, які досягли 80-річного віку;

студенти денної або дуальної форми навчання, які не мають реєстрації в гуртожитках;

люди, які надають соціальні послуги та отримують за це компенсацію.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.