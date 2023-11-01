Олександр Коваленко, Військово-політичний оглядач
Олександр Коваленко, Військово-політичний оглядач
Що означає загроза застосування балістичного озброєння з ОТРК: пояснює експерт
Ворог систематично обстрілює територію України з різноманітного озброєння. Найчастіше РФ застосовує балістичні ракети. Це різновид ракетної зброї, яка здійснює велику частину польоту балістичною траєкторією, тобто перебуває в некерованому русі.
Факти ICTV дізнавалися, що означає загроза застосування балістичного озброєння з ОТРК.
Що таке ОТРК
ОТРК – оперативно-тактична ракетна зброя. За своїми тактико-технічними даними займає проміжне місце між тактичними та стратегічними ракетами. Простими словами, ОТРК – вид ракетного озброєння, яке призначене для ураження цілей противника до 500 км від лінії фронту.
ОТРК має досить широкий спектор цілей:
- важливі об’єкти інфраструктури (електростанції, залізничні вузли, стратегічні підприємства, мости тощо);
- військові об’єкти (місця дислокації, аеродроми, штаби, вузли зв’язку тощо);
- важливі військові цілі (ворожі оперативно-тактичні ракетні комплекси, зенітно-ракетні комплекси, радари, реактивні системи залпового вогню великої дальності тощо).
Застосування балістичного озброєння з ОТРК: що це означає
Військовий експерт Олександр Коваленко зазначає, що балістичні ракети – це зброя оперативно-тактичного рівня.
– Тобто випускаються вони з оперативно-тактичного комплексу. Найчастіше росіяни використовують ОТРК Іскандер. Іскандери мають на своєму озброєнні кілька типів ракет, але насамперед це ракети 9М723, які найчастіше використовуються, та 9М728. Усе це балістичні ракети, – каже Коваленко.
За словами експерта, якщо військові повідомляють про загрозу застосування балістичного озброєння з ОТРК, це означає, що вони можуть випустити балістичні ракети з оперативно-тактичних комплексів.
– Майже усі балістичні ракети є дуже складною ціллю для перехоплення засобами протиповітряної оборони. Незалежно від того, стара чи нова ракета. Вона сама по собі складна для перехоплення, – додає військовий експерт.
Коваленко також зазначає, що українські військові використовують як ППО старі комплекси С-300, Бук та інші. Відповідно, у нас досить висока проблематичність перехоплення балістичних ракет.
– Якщо ми розглядаємо балістичні ракети, які є на озброєнні Ірану (їм можуть постачати РФ), то основні – це Fateh-110 та Zolfaghar. Але ракета Zolfaghar несе ще більшу загрозу, ніж російські балістичні ракети, випущені з ОТРК Іскандер. Тому що бойова частина Zolfaghar відокремлюється від розгонного блоку, що значно ускладнює процес її перехоплення. Тобто такої властивості немає навіть в Іскандерів, – каже Коваленко.
Експерт додає, що нагальна проблематика застосування балістичного озброєння з ОТРК порушує питання щодо надання Україні відповідних сучасних протиповітряних комплексів для перехоплення балістичних ракет.
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