Жовтень, 18 в 16:19

Ворог систематично завдає ракетних ударів по території України, руйнуючи важливу інфраструктуру та житлові будинки.

Найчастіше РФ використовує балістичні ракети. Це різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює балістичною траєкторією, тобто перебуває в некерованому русі.

Які балістичні ракети має на своєму озброєнні РФ та яка їхня дальність ураження – далі в матеріалі Фактів ICTV.

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Дальність ураження балістичних ракет ворога

Балістичні ракети з комплексу Іскандер

Ці оперативно-тактичні ракетні комплекси можуть використовувати як крилаті, так і квазібалістичні ракети.

На озброєнні армії РФ стоїть Іскандер-М – комплекс із двома квазібалістичними ракетами 9М723.

Дальність ураження квазібалістичних ракет – від 500 до 1 000 км.

РС-28 Сармат – російський стратегічний ракетний комплекс шахтного базування п’ятого покоління.

Дальність польоту балістичної ракети – 16 тис. км. Дальність ракети, націленої на західноєвропейські країни — 9-10 тис. км.

На жаль, точних характеристик цієї міжконтинентальної балістичної ракети Міноборони РФ не розголошує, проте російські ЗМІ зазначають, що РС-24 призначена для ураження стратегічних цілей на дальності до 11 тис. км.

Тополь-М

Стаціонарний ракетний комплекс містить 10 міжконтинентальних балістичних ракет 15Ж65.

Дальність пуску ракет – 11-12 тис. км.

Булава-30

Міжконтинентальна балістична ракета (МБР) морського базування Р30 3М30 – нова російська триступенева твердопаливна ракета, що розміщується на підводних човнах.

Дальність польоту ракети складає 8 тис. км.

9К79 Точка (Точка-У) — це радянський тактичний ракетний комплекс, розробка якого розпочалась ще 1968 року.

Комплекс використовує ракети з боєголовками масою 482 кг.

Дальність стрільби, мінімальна, км – 15-20.

Дальність стрільби, максимальна, км – 120.

Якщо Іран все-таки передасть РФ нову партію зброї, то у ворога з’являться балістичні ракети класу земля-земля Fateh-110 та Zolfaghar.

Дальність ураження Fateh-110 залежить від покоління ракети та варіюється від 200 до 400 км.

А радіус дії ракети Zolfaghar – 700 км.

Скільки є часу, аби сховатися

Загалом, ймовірний час прильоту балістичної ракети після повітряної тривоги – від 10 до 30 хвилин.

Військово-політичний експерт Олександр Коваленко пояснює, що на час прильоту ракет від їхнього запуску впливають кілька факторів – місце, з якого випущена ракета, її швидкість та тип, а також координати цілі.

Тож не варто нехтувати повітряними тривогами, слід відразу спускатися в укриття або переходити у безпечне місце.