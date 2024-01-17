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Суспільство
Юлія Гайдук, редакторка стрічки

Як в електронному вигляді подати повідомлення про виплату лікарняних до ПФУ

чоловік, комп'ютер, робота
Фото: Pexels

Після оплати листків непрацездатності за рахунок страхових коштів, роботодавець має повідомити Пенсійний фонд України про виплати, надіславши відповідне повідомлення.

Як правильно подати повідомлення про виплату лікарняних до ПФУ — в матеріалі Фактів ICTV.

Як правильно подати повідомлення про виплату лікарняних до ПФУ

Застраховані особи мають право на виплати у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю. Після виплат роботодавець повинен надіслати повідомлення до Пенсійного фонду України. Строк для надсилання — один місяць з дня проведення виплати.

Зараз дивляться

Тепер у роботодавців є можливість подати повідомлення про виплати коштів в електронному вигляді на вебпорталі електронних послуг ПФУ.

Для цього необхідно дотримуватися наступного алгоритму дій:

  • На вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України зайти в особистий кабінет страхувальника.
  • На панелі зліва обрати опцію Заяви-розрахунки та Створення повідомлень про виплату коштів застрахованим особам.

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  • У новому вікні визначити параметри пошуку заяв-розрахунків, за якими потрібно подати повідомлення про виплату коштів, та обрати необхідний критерій — номер листка непрацездатності чи період їх формування.

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  • У пошуковому вікні натиснути кнопку Пошук.

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  • Система, за вказаними параметрами, обирає заяви-розрахунки зі статусом Оплачено, серед яких потрібно обрати ту, за якою необхідно подати повідомлення про виплату коштів, та натиснути на її номер.

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  • Перейти на поле Додаток про тимчасову непрацездатність, обрати потрібний лікарняний та натиснути копку Створити повідомлення.

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  • У полі Дані щодо виплати потрібно обрати необхідне поле та натиснути піктограму з олівцем.

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  • Далі відкриється вікно, в якому система автоматично підтягне суми виплат. Необхідно буде заповнити всі обов’язкові поля та натиснути Продовжити.
  • Після внесення всіх даних натиснути кнопку Сформувати повідомлення.

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  • Повідомлення, що буде сформоване, необхідно підписати кваліфікованим електронним підписом та відправити до Пенсійного фонду України — натиснути Підписати та відправити у ПФУ.

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Зверніть увагу! Час від часу натискайте кнопку Зберегти, якщо повідомлення про виплату коштів застрахованим особам містить багато листків непрацездатності.

Після внесення дати виплати страхових коштів у перший листок непрацездатності, програма автоматично присвоїть відповідну дату всім листкам непрацездатності, що містяться у повідомленні. Її можна виправити за необхідності.

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Фото: Урядовий портал

виплати, Гроші, Лікарняні, Пенсійний фонд, страхування
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