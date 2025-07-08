Підполковник запасу працював на ФСБ: намагався створити мережу агентів на Сумщині

На Сумщині Служба безпеки України викрила російського агента, який був підполковником запасу Сил оборони України.

Після звільнення зі служби у 2023 році він перейшов на бік ворога та почав активно співпрацювати з ФСБ.

Підполковник запасу намагався створити мережу агентів РФ

Агент отримував завдання безпосередньо від одного з керівників прикордонного управління ФСБ, який за цю операцію навіть здобув генеральське звання.

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Маючи військовий досвід та авторитет серед побратимів, підполковник шпигував поблизу лінії фронту, збираючи інформацію про розташування українських підрозділів.

Зрадник діяв окремо від уже знешкодженої агентурної мережі ФСБ, яку СБУ викрила у квітні цього року.

Він мав сформувати на Сумщині нову шпигунську структуру з чинних та колишніх військових.

За планом, після успішних співбесід кандидатів повинні були переправляти на територію РФ для подальшого інструктажу.

Оперативники СБУ затримали фігуранта саме на етапі підбору нового агента.

Наразі зловмиснику оголошено підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 — державна зрада в умовах воєнного стану та ч. 2 ст. 332 — незаконне переправлення осіб через державний кордон

Санкції передбачають довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Джерело : СБУ

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