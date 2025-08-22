Українців по всьому світу закликають утворити Ланцюги єдності на День Незалежності

24 серпня у День Незалежності українці в різних країнах світу вийдуть на головні вулиці міст і створять живі ланцюги єдності.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

Акція Ланцюг єдності

Мета Ланцюга єдності – привернути увагу світу до боротьби українського народу за свободу, а також об’єднати наших громадян за кордоном у глобальну акцію на підтримку Батьківщини.

Організатори створили спеціальний сайт freeworldgathering.com, де можна долучитися до ініціативи Ланцюг єдності. Учасникам необхідно знайти на карті своє місто та позначити точне місце, де вони стоятимуть у ланцюгу. Це допоможе іншим охочим стати поруч і продовжити живий ланцюг єдності.

Будь-хто може стати координатором акції у своєму місті. На сайті розписані детальні інструкції щодо організації локальних осередків Ланцюга єдності.

Нагадаємо, що День прапора в Україну святкують 23 серпня.

