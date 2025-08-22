Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Коли будуть виплати до Дня Незалежності у 2025 році ветеранам та пенсіонерам
Що відбувається з мозком після використання ChatGPT – дослідження
Терміново
Вибухи в Мукачеві: є влучання по одному з підприємств міста та постраждалі
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: на якому місці Україна після перших матчів плейоф відбору
Забули у принтері: на Алясці знайшли документи із деталями саміту Трампа і Путіна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки
2 хв.

Українців по всьому світу закликають утворити Ланцюги єдності на День Незалежності

українці
Фото: Unsplash

24 серпня у День Незалежності українці в різних країнах світу вийдуть на головні вулиці міст і створять живі ланцюги єдності.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

Акція Ланцюг єдності

Мета Ланцюга єдності – привернути увагу світу до боротьби українського народу за свободу, а також об’єднати наших громадян за кордоном у глобальну акцію на підтримку Батьківщини.

Зараз дивляться

Організатори створили спеціальний сайт freeworldgathering.com, де можна долучитися до ініціативи Ланцюг єдності. Учасникам необхідно знайти на карті своє місто та позначити точне місце, де вони стоятимуть у ланцюгу. Це допоможе іншим охочим стати поруч і продовжити живий ланцюг єдності.

Будь-хто може стати координатором акції у своєму місті. На сайті розписані детальні інструкції щодо організації локальних осередків Ланцюга єдності.

Читайте також
НБУ оновив купюру 20 гривень: з’явилося патріотичне гасло
20 гривень з патріотичним гаслом

Раніше Факти ICTV розповідали, куди у Дніпрі, Одесі та Львові можна піти на День Незалежності. Також Факти ICTV підготували добірку подій у Києві на День Незалежності.

Нагадаємо, що День прапора в Україну святкують 23 серпня.

Пов'язані теми:

День НезалежностіПрапор УкраїниУкраїнаУкраїнці
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь