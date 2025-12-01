З 1 грудня 2025 року внутрішньо переміщені особи (ВПО) продовжать отримувати допомогу, включно з щомісячними виплатами 2000-3000 грн, які автоматично продовжені щонайменше до лютого 2026 року.

Також ВПО у грудні зможуть оформити допомогу від держави у розмірі 6500 грн для вразливих категорій.

Подробиці щодо того, що саме зміниться для внутрішньо переміщених українців із 1 грудня 2025 року – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Зараз дивляться

Як оформити статус ВПО, щоб отримати грошову допомогу

Щоб претендувати на грошову допомогу, людина повинна мати офіційний статус внутрішньо переміщеної особи.

Зауважимо, що ВПО – це громадяни України, які легально проживають в країні й були змушені залишити дім через війну, окупацію чи небезпеку, але не виїжджали за кордон.

Після 2022 року перелік територій, жителі яких можуть оформити статус ВПО, розширили.

Так, до нього належать області з тимчасово окупованими територіями, зонами активних бойових дій. Список регулярно оновлюється Кабміном, тому актуальність потрібно перевіряти в урядових розпорядженнях.

Хто має право на виплати ВПО:

люди, які переїхали з окупованих територій або зон бойових дій (після оформлення статусу ВПО);

ті, чиє житло зруйноване або непридатне для проживання – за умови подання документів на компенсацію.

Як подати заяву на статус ВПО:

онлайн через застосунок або портал Дія;

офлайн у ЦНАПі чи органах соцзахисту.

Подати таку заявку можуть повнолітні та підлітки 14-18 років. Дітей до 14 років і недієздатних осіб реєструють законні представники.

Зауважимо, що постанова Кабміну №376 спростила оновлення даних ВПО. Тепер через портал Дія можна повідомити про:

відмову від статусу;

зміну місця проживання;

виїзд за кордон на ПМП;

повернення додому;

інші зміни обставин.

Статус ВПО також можуть отримати люди, які поїхали лікуватися в іншу громаду більш ніж на 15 днів.

Документ забороняє вказувати адресу, за якою людина фактично не проживає. Уніфіковано й порядок оформлення довідок для військовослужбовців.

Із 1 липня 2025 року Мінфін щомісяця перевіряє, хто з ВПО перебуває за кордоном понад 90 днів. У такому разі довідку можуть скасувати – незалежно від того, отримує людина виплати чи ні.

Як оформити субсидію на оренду житла для переселенців

Для ВПО, які мають труднощі з орендою житла, Міністерство соціальної політики запустило нову субсидію на оренду житла.

Програма діє як експеримент з 29 січня 2025 року і спрямована на підтримку родин, які найбільше потребують допомоги.

Розмір субсидії залежить від вартості оренди у конкретному регіоні та доходів сім’ї.

Чим нижчий дохід домогосподарства, тим більшу частину вартості оренди покриє держава. Субсидію призначають, якщо оренда житла перевищує 20% доходу сім’ї внутрішньо переміщених осіб.



Субсидія є адресною та враховує реальні можливості родин і різницю цін між регіонами. Після призначення орендна субсидія автоматично продовжується кожні шість місяців, якщо сім’я й далі відповідає умовам.

Подати документи можуть і безробітні ВПО, але за умови співпраці зі Службою зайнятості – це підвищує шанси на подальше працевлаштування.

єОселя для переселенців: які пільги та виплати доступні в грудні

Також уряд спростив умови програми єОселя для ВПО та жителів прифронтових територій, щоб зробити житло доступнішим для переселенців.

Програма передбачає:

відшкодування до 70% першого внеску (але не більше 30% вартості житла до 2 млн грн);

до 70% компенсації щомісячного платежу протягом першого року кредиту;

40 тис. грн на оплату банківських послуг, комісій, зборів (крім держмита) та страхування.

Зауважимо, що вона вже доступна у понад 230 громадах 10 областей.

Щоб отримати допомогу, необхідно подати заяву в уповноважений банк. Пенсійний фонд перевіряє дані та перераховує кошти на ескроу-рахунок.

Виплата здійснюється лише за умови сплати не менше 30% першого внеску власними коштами та своєчасного погашення щомісячних платежів.

Однак важливо пам’ятати, що отримуючи допомогу за програмою єОселя, переселенці не можуть одночасно брати участь в інших житлових програмах для ВПО.

Виплата 6500 грн від держави для ВПО: як подати заявку через Дію

Щоб отримати допомогу 6500 грн у межах програми Зимова підтримка необхідно врахувати, що ці виплати передбачені для ВПО та вразливих категорій громадян, серед яких:

діти під опікою або піклуванням;

діти з інвалідністю;

вихованці прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу (включно з дітьми з інвалідністю);

люди з інвалідністю I групи серед ВПО;

діти-ВПО, які отримують виплату на проживання;

діти з малозабезпечених сімей до 18 років;

одинокі пенсіонери, що отримують надбавку на догляд.

За даними прем’єрки Юлії Свириденко, за неповні три дні, з 21 листопада 2025 року, надійшло понад 150 тис. заявок від українців.

Як подати заявку на 6500 грн:

онлайн через мобільний застосунок або вебпортал Дія;

офлайн у відділенні Пенсійного фонду України.

Зверніть увагу, що заявку можна подати до 17 грудня 2025 року.

Кошти можна використати протягом 180 днів на найнеобхідніше:

теплий одяг та взуття;

лікарські засоби;

вітаміни.

Виплати ВПО у грудні 2025: на яку суму можна розраховувати

Зазначимо, що в грудні 2025 року ВПО можуть розраховувати на ті ж виплати, що були оформлені в минулі місяці.

Так, згідно вересневого рішення уряду щодо продовження виплат ще на шість місяців, автоматичні зарахування на банківські картки ВПО приходитимуть щонайменше до лютого 2025 року.

Який розмір виплат для ВПО:

3 000 грн для дітей та осіб з інвалідністю;

2 000 грн для інших ВПО.

Кошти надходитимуть на рахунки отримувачів 15 та 28 числа кожного місяця.

На виплати ВПО можуть розраховувати особи з інвалідністю I–III групи, сім’ї з дітьми до 18 років (або до 23 років за умови навчання), а також сім’ї, де всі члени є непрацездатними, та інші вразливі категорії населення.

Міжнародна допомога ВПО у грудні 2025 року

З 1 грудня 2025 року внутрішньо переміщені особи та вразливі категорії українців можуть також отримати фінансову підтримку від міжнародних організацій.

Основні програми реалізують ЮНІСЕФ, Червоний Хрест, Handicap International та Карітас Україна.

Так, ЮНІСЕФ пропонує три програми грошової підтримки:

Багатоцільова допомога для сімей із дітьми – для домогосподарств, постраждалих від бойових дій або вимушено евакуйованих, 10 800 грн на особу на три місяці, максимум п’ять осіб у родині (з них максимум двоє дорослих). Підтримка родин, постраждалих від ракетних ударів або вибухів – для сімей, де хтось поранений або загинув, виплата 16 700 грн на родину. Поєднується з психологічною та іншою допомогою. Зимова грошова допомога для сімей із дітьми – для тих, хто проживає у 10 км від фронту та малозабезпечених на 10-50 км. У пріоритеті багатодітні, неповні родини та діти з інвалідністю з Дніпропетровщини, Донеччини, Сумщини, Харківщини, Херсонщини, Чернігівщини та Запоріжчини. Виплата у сумі 19 400 грн на родину для підготовки до холодного сезону.

Handicap International надає підтримку ВПО, людям 65+ з доходом менше 3 000 грн, особам з інвалідністю, багатодітним родинам, самотнім пенсіонерам, вагітним та матерям-годувальницям у розмірі 2200 грн на людину щомісяця протягом трьох місяців.

Червоний Хрест пропонує підтримку для малозабезпечених сімей, ВПО, самотніх матерів, людей з дитячою інвалідністю, пенсіонерів без доходу, родин, що доглядають за хворими дітьми. Йдеться про виплату 2500 грн на місяць із можливістю продовження.

Карітас Україна має програму MRSA (Multi-purpose cash assistance) для постраждалих від війни та малозабезпечених груп для швидкого покриття базових потреб людей.



Нова житлова програма для ВПО: умови

Міністерство розвитку громад та територій України (Мінрозвитку) оголосило, що з 1 грудня 2025 року стартує прийом заявок на участь у новій програмі для внутрішньо переміщених осіб, які змушені були залишити житло на тимчасово окупованих територіях.

Програма передбачає, що ВПО отримають ваучери на 2 млн грн на людину для придбання нового житла.

Наразі програма доступна лише для тих, хто має статус учасника бойових дій або є особою з інвалідністю внаслідок війни, і раніше мешкав на ТОТ.

Як подати заявку на житло для ВПО:

Через застосунок Дія з 1 грудня;

згодом – через ЦНАП або нотаріуса.

Заявки розглядатимуть комісії за місцем фактичного проживання ВПО (згідно з довідкою).

Умови участі:

У заяві необхідно вказати, що заявник (та його сім’я: чоловік/дружина, неповнолітні діти) не має іншого житла на підконтрольній території.

Крім того, не повинна бути вже отримана державна житлова допомога.

Інформація про зруйноване або втрачене житло на ТОТ має бути зазначена у заявці, хоча перевірка стану старого житла чи права власності – не потрібна.

Зауважимо, що ця програма є розширенням до вже існуючої – єВідновлення.

Цьогоріч вона вже допомогла понад 7 300 родинам ВПО придбати нове житло замість зруйнованого.

Новий компенсаційний компонент дає шанс на новий дім тим, хто раніше не міг отримати допомогу через неможливість обстежити зруйноване житло на ТОТ.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.