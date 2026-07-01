У Кривому Розі суспільний резонанс викликала історія мобілізації 34-річного чоловіка, який самостійно виховує 5-річну доньку.

Про ситуацію повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Мобілізація батька-одинака: що відомо

За його словами, після появи інформації в медіа та соцмережах Дмитро Лубінець доручив регіональному представнику Олексію Урлаткіну невідкладно перевірити всі обставини ситуації. Офіційні запити направили до Покровсько-Тернівського районного ТЦК, Служби у справах дітей виконавчого комітету Криворізької міської ради, а також виконавчих комітетів Тернівської та Покровської районних у місті рад.

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Йдеться про те, що під час мобілізаційних заходів чоловіка доставили до територіального центру комплектування (ТЦК), після чого він пройшов військово-лікарську комісію та був направлений до військової частини. Водночас у соцмережах з’явилася інформація, що він міг самостійно виховувати малолітню дитину.

— У момент, коли його забрали, дитина перебувала у дитячому садочку і фактично залишилася без єдиного дорослого поруч… Дівчинка залишилася по факту із чужою людиною — директоркою закладу, — повідомив Дмитро Лубінець.

У Дніпропетровському ОТЦК та СП заявили, що чоловік не мав чинної оформленої відстрочки на момент отримання повістки та не з’явився у визначений час.

Пізніше чоловік подав рішення Саксаганського райсуду Кривого Рогу, згідно з яким було ухвалено рішення про розірвання його шлюбу і визначено місце проживання малолітньої доньки разом з її батьком та встановлено факт перебування неповнолітньої дитини на утриманні, зауважили в ТЦК.

Таке рішення суду дійсно дає підстави на відстрочку. Проте після перевірки рішення суду через ЦНАП абзац “встановлено факт перебування неповнолітньої дитини на утриманні” був відсутній.

У ТЦК повідомили, що саме через ці розбіжності комісія відмовила у наданні відстрочки.

Після суспільного резонансу ситуація набула нового розвитку. За словами Лубінця, завдяки втручанню та перевірці обставин мобілізованого чоловіка відпустили додому для вирішення питань, пов’язаних із дитиною та оформленням документів.

Омбудсмен наголосив, що в центрі таких випадків має залишатися баланс між потребами оборони держави та захистом прав дитини.

Розслідування обставин триває, зокрема щодо того, хто забезпечував догляд за дитиною та чи були враховані всі юридичні підстави для відстрочки.

Раніше ДБР розпочало досудове розслідування смерті 29-річного чоловіка після його перебування в одному з ТЦК та СП на Закарпатті.

Фото: Дмитро Лубінець

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