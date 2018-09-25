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Гурт KAZKA представив кліп на пісню Плакала

Кліп на пісню Плакала представив український гурт-сенсація KAZKA.

За словами учасників гурту KAZKA, пісня Плакала розповідає про дівочу долю, про здатність українок відроджуватися через гіркі сльози, про дієвий рецепт “видалення” поганих спогадів.

Аудиторія полюбила цю композицію і сам лише аудіозапис зібрав рекордні для України понад 48 мільйонів переглядів на YouTube. Тепер вийшов і кліп на хіт Плакала.

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Нагадаємо, українська співачка ONUKA зняла відео на пісню Strum.

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