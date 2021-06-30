Двоє киянок продавали дитячу порнографію за участі своїх доньок, їх арештували

У Києві двоє молодих жінок протягом майже чотирьох років виготовляли і продавали дитячу порнографію за участі своїх рідних доньок.

Слідство встановило, що горе-матери систематично розбещували дівчаток віком 6 та 9 років, організовуючи фото- та відеозйомки відвертих сцен.

Підозрювані підтвердили, що за один такий матеріал з доньками вони отримували до 2 тис. гривень.

Дитяче порно було виявлено на мобільних телефонах та комп’ютерах жінок, нараз встановлюються особи, які купували незаконний контент.

– Відносно однієї з підозрюваних судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави, відносно іншої – готується аналогічне клопотання, – зазначили в Офісі генпрокурора.

Кримінальні провадження відкрито за ч. 2 ст. 156, ч. 1 ст. 301-1, ч. 4 ст. 301 КК України. Йдеться про розбещення, виготовлення та розповсюдження дитячої порнографії для власного збагачення.

Досудове слідство у справі триває.

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