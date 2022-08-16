Серпень, 16 в 11:26

Сьогодні із самого ранку у тимчасово окупованому Криму чути вибухи. У місцевих соцмережах повідомляють про пожежу на складі боєприпасів окупантів у смт Азовське Джанкойського району.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров написав, що в Азовському було влучання у ворожий склад, відбувається детонація. А ще, за словами Чубарова, влучили у військову частину окупантів.

Українці уважно стежать за тим, що відбувається на окупованому півострові останніми днями, і факт нової “бавовни” користувачів соцмереж, безсумнівно, тішить.

Зараз дивляться

Факти ICTV зібрали реакцію соцмереж.

Радник голови ОПУ Олексій Арестович опублікував своє селфі на фоні вибуху, щоправда, у Новофедорівці, проте зараз це не так суттєво.

На новий лад переробили сльозливі слова росіянки, яка після вибухів у Новофедорівці намагалася виїхати з півострова і дуже скаржилася, що звикла до Криму.

Не обійшло своєю увагою вибухи біля Джанкоя і жабеня Пепе.

На фоні останніх подій у Криму дуже своєрідний вигляд мають новини російських пропагандистів про воєнну міць армії РФ. Як ось, наприклад, про розміщення на півострові дивізіону С-400 Тріумф.

Тим часом на російському ТБ:

А взагалі українців дуже тішить робота ЗСУ…

… адже все частіше українці стали потрапляти в Крим:

А ще ЗСУ вкотре нагадують, що паління може вбити:

Зазначимо, що у окупантів нова хвиля паніки. Так званий голова окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що дав команду 5-кілометрову зону оточити та виселити всіх людей.

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Нагадаємо, вибухи на аеродромі в Новофедорівці пролунали 9 серпня. Командування Повітряних сил ЗСУ заявило, що окупанти розміщували там винищувачі та бомбардувальники. Це літаки Су-30СМ, Іл-76, Су-24М, а також, можливо, вертольоти.

За підрахунками Forbes, вартість цієї авіатехніки могла становити від $650 млн до $850 млн.

У британській розвідці розповіли, що внаслідок вибухів Росія втратила щонайменше вісім бойових літаків, потужність морської авіації РФ впала.