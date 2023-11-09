Подарував гранати Частякову: офіцер з Апарату головнокомандувача ЗСУ отримав підозру

Офіцеру з Апарату головнокомандувача Збройних сил України оголосили підозру в справі про загибель Геннадія Частякова – помічника Валерія Залужного.

Про деталі повідомили в Офісі генерального прокурора та Державному бюро розслідувань.

Підозру оголошено за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу). Офіцеру загрожує до 7 років позбавлення волі.

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Прізвище офіцера не озвучується. В Офісі генпрокурора повідомили, що це старший помічник заступника головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. У ДБР зазначили, це офіцер з Апарату помічників Головнокомандувача ЗСУ.

Справа про загибель Частякова: що встановило слідство

Як встановило слідство, підозрюваний дістав без відповідного дозволу 8 ручних універсальних наступально-оборонних гранат DM 51A2 і приніс їх до службового кабінету.

6 листопада офіцер подарував Частякову на день народження шість таких бойових гранат, упакувавши їх у подарунковий дерев’яний ящик разом із пляшкою міцного алкоголю.

Одна з гранат вибухнула, коли помічник Залужного оглядав подарунки. Майор ЗСУ Геннадій Частяков загинув на місці.

Під час обшуків у робочому кабінеті офіцера правоохоронці виявили в шафі дві гранати, що залишилися.

Що відомо про загибель Геннадія Частякова

6 листопада в селі Чайки Київської області внаслідок підриву гранати загинув 39-річний військовослужбовець Геннадій Частяков – помічник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Його 13-річний син зазнав важких травм.

Трагічний інцидент стався, коли Частяков розпаковував подарунок.

За даними МВС України, загиблий у день народження повернувся з роботи з подарунками від колег, які почав показувати рідним. Він дістав один із боєприпасів з подарункового ящика з гранатами та почав демонструвати його синові. Тоді граната й вибухнула.

У МВС уточнили, колега Геннадія Частякова, який подарував йому коробку з алкоголем і гранатами, попереджав, що боєприпаси бойові. У відомстві припустили, що загиблий, імовірно, не сприйняв це серйозно.

Розслідуванням цієї справи займається ДБР. Там перевіряють чотири версії:

нещасний випадок унаслідок необережного поводження з боєприпасами;

вбивство на замовлення спецслужб РФ;

вбивство на ґрунті неприязних відносин;

спроба вбивства спецслужбами РФ іншого офіцера Апарату головнокомандувача ЗСУ.

Водночас головною версією в ДБР вважають нещасний випадок у результаті необережного поводження з боєприпасами.

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