Сегодня, 15 июня, во время повторного удара по Харькову погибли пять человек — четверо спасателей и один работник горсовета.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко и мэр Харькова Игорь Терехов.

Атака на Харьков 15 июня: что известно

Согласно последним данным, враг совершил повторную атаку на Харьков в то время, когда на месте предыдущего удара продолжалась ликвидация пожара.

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В результате обстрела погибли пять человек — четверо спасателей Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и один из сотрудников Департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского горсовета.

— Мои соболезнования семьям погибших героев без оружия. К сожалению, продолжаем терять тех, кто спасает жизнь, — подчеркнул Игорь Клименко.

По словам главы ГСЧС Украины Андрея Даника, в результате повторного российского удара по гражданскому предприятию в Харькове погибли четверо бойцов 6 государственной пожарно-спасательной части города Харькова:

командир отделения, главный мастер-сержант службы гражданской защиты Дмитрий Бойко ;

; пожарный-спасатель, сержант службы гражданской защиты Даниил Тищенко ;

; пожарный-спасатель, сержант службы гражданской защиты Сергей Маковецкий ;

; водитель, мастер-сержант службы гражданской защиты Вадим Зинченко.

Вместе со спасателями в ходе работ по ликвидации последствий обстрела погиб сотрудник Департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского городского совета Алексей Дорожкин.

У Алексея, отмечает городской глава Харькова Игорь Терехов, остались жена и годовалая дочь.

Еще минимум девять спасателей пострадали во время повторной атаки на Харьков ночью против 15 июня.

Напомним, что вечером 14 июня Россия массировано атаковала Харьков. Зафиксировано попадание вражеского дрона в Харьковский художественный музей. По предварительным данным, пострадал годовалый ребенок. Еще четыре человека получили ранения — три женщины в возрасте 34, 22 и 28 лет.

Что касается последствий ночной атаки РФ на Украину, то Киев — под главным ударом. Там зафиксированы значительные разрушения гражданской инфраструктуры. К ликвидации последствий привлечены необходимые службы.

10 мая россияне атаковали спасателей в Никопольском районе Днепропетровской области. В результате удара беспилотника травмы получил 23-летний водитель.

Во время обстрела Полтавской области 5 мая погибли два спасателя ГСЧС — Виктор Кузьменко и Дмитрий Скрыль.

7 февраля во время ликвидации последствий удара по складу компании Рошен в Яготине Киевской области погиб спасатель Михаил Проценко.

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