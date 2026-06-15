Сьогодні, 15 червня, під час повторного удару по Харкову загинули п’ятеро осіб — четверо рятувальників та один працівник міськради.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та мер Харкова Ігор Терехов.

Атака на Харків 15 червня: що відомо

Згідно з останніми даними, ворог здійснив повторну атаку на Харків у той час, коли на місці попереднього удару тривала ліквідації пожежі.

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Унаслідок обстрілу загинули п’ять осіб — четверо рятувальників Державної служби України з надзвичайних ситуацій та один зі співробітників Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міськради.

— Мої співчуття сім’ям загиблих героїв без зброї. На жаль, продовжуємо втрачати тих, хто рятує життя, — наголосив Ігор Клименко.

За словами голови ДСНС України Андрія Даника, унаслідок повторного російського удару по цивільному підприємству в Харкові загинули четверо бійців 6 державної пожежно-рятувальної частини міста Харкова:

командир відділення, головний майстер-сержант служби цивільного захисту Дмитро Бойко ;

; пожежник-рятувальник, сержант служби цивільного захисту Данило Тіщенко ;

; пожежник-рятувальник, сержант служби цивільного захисту Сергій Маковецький ;

; водій, майстер-сержант служби цивільного захисту Вадим Зінченко.

Разом із рятувальниками під час робіт із ліквідації наслідків обстрілу загинув співробітник Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради Олексій Дорожкін.

У Олексія, зазначає міський голова Харкова Ігор Терехов, залишилися дружина та однорічна донька.

Ще щонайменше дев’ятеро рятувальників постраждали під час повторної атаки на Харків вночі проти 15 червня.

Нагадаємо, що ввечері 14 червня Росія масовано атакувала Харків. Зафіксоване влучання ворожого дрона по Харківському художньому музею. За попередньою інформацією, постраждала одномісячна дитина. Ще чотири людини були поранені: троє жінок 34, 22 та 28 років.

Щодо наслідків нічної атаки РФ на Україну, то Київ — під головним ударом. Там є значні руйнування цивільної інфраструктури. До ліквідації наслідків залучені необхідні служби.

10 травня росіяни атакували рятувальників у Нікопольському районі Дніпропетровської області. Внаслідок удару безпілотника травми дістав 23-річний водій.

Під час атаки Полтавської області 5 травня загинули двоє рятувальників ДСНС – Віктор Кузьменко та Дмитро Скриль.

7 лютого під час ліквідації наслідків удару по складу компанії Рошен у Яготині Київської області загинув рятувальник Михайло Проценко.

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