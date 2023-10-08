Какими ракетами ХАМАС обстреливает Израиль: что известно

Идут вторые сутки с момента полномасштабного вторжения палестинской террористической организации ХАМАС в Израиль.

7 октября, около 6:30 утра с территории сектора Газа по Израилю было выпущено 2200 ракет, по подсчетам Тель-Авива, (глава ХАМАСа Исмаил Хания заявлял о 5000 тысяч ракет).

Одновременно с этим палестинские боевики на пикапах малыми группами вторглись на территорию Израиля из сектора Газа и захватили несколько населенных пунктов страны.

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Конфликты между Израилем и Палестиной продолжаются уже более 70 лет. И все это время Израиль давал отпор палестинцам. Впрочем, вторжение 7 октября 2023 года стало одним из самых масштабных атак.

Возникает несколько вопросов, чем ХАМАС обстреливает израильские города и откуда у палестинских террористов столько оружия. Какими ракетами обстреливают Израиль — узнавали Факты ICTV

Какими ракетами ХАМАС обстреливает Израиль

Самым главным оружием палестинцев являются различные типы ракет земля-земля. Часть из них Хамас производит сам. Для этого в секторе Газа создан целый производственный комплекс. Израильские и иностранные эксперты считают, что в его создании помог Иран.

Ракеты малой дальности:

Кассам дальностью до 10 км;

Кудс дальностью до 16 км;

ракетные системы залпового огня типа Град дальностью до 55 км;

Седжил-55 дальностью тоже до 55 км.

Ракеты большой дальности:

М-75 — до 75 км;

Фаджр — до 100 км;

R-160 — до 120 км;

M-302 радиусом до 200 км.

Какое оружие есть у ХАМАСа кроме ракет

У палестинской террористической организации ХАМАС есть на вооружении иранские противотанковые 73-мм PG-7T, ПГ-7ВР Резюме.

Также в последнее время палестинцы применяют иранские ударные беспилотники Ababil-2 (которые, по своему типу очень похожи на Shahed-136, которые Россия применяет против Украины).

Война в Израиле 2023 года

В субботу утром, 7 октября, ХАМАС объявил о начале новой масштабной операции против Израиля и выпустил с территории сектора Газа более 2,2 тыс. ракет.

В ответ на это Министерство обороны Израиля объявило о массированном призыве резервистов.

Премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху в обращении к гражданам заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сектор Газа “заплатит” за это нападение.

Утром 8 октября ливанская террористическая группировка Хезболла заявила, что обстреляла Израиль ракетами и минометами “в знак солидарности” с палестинцами. Армия Израиля нанесла ответные удары.

Также сообщается, что армия Израиля утром 8 октября нанесла удар по дому в Нусейрате, в котором находился лидер палестинской группировки ХАМАС Айман Юнис.

Как сообщают западные СМИ главарь террористов погиб, а его тело достали из-под завалов. Однако официального подтверждения нет.

Ранее Факты ICTV рассказывали что известно о ХАМАС, его цели и кто его поддерживает.

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