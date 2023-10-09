У США пока нет “прямой информации” о причастности Ирана к планированию нападения на Израиль

Хотя Соединенные Штаты считают, что Иран в значительной степени причастен к нападению боевиков ХАМАС на Израиль, у Вашингтона сейчас нет “прямой информации”, связывающей Тегеран с атакой.

Об этом заявил в комментарии журналистам заместитель советника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер.

– Что мы можем четко сказать, так это то, что Иран в целом замешан в этих нападениях, поскольку поддерживал ХАМАС в течение десятилетий… Чего у нас нет, так это прямой информации, которая свидетельствует о причастности Ирана к заказу или планированию атак, произошедших за последние несколько дней, – сообщил он в эфире телеканала ABC.

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Файнер отметил, что США продолжат внимательно следить за этим.

Он обратил внимание, что Тегеран предоставлял ХАМАС оружие и финансовую поддержку, а также проводил обучение боевиков.

Что известно о нападении на Израиль

Боевики террористического движения ХАМАС начали атаку на Израиль утром 7 октября. Они нанесли массированный ракетный удар, запустив тысячи ракет, а также прорвались на израильскую территорию из сектора Газа по суше, морю и воздуху.

Израиль официально объявил о состоянии войны в стране. 9 октября израильская армия сообщила о возобновлении контроля над населенными пунктами на границе с сектором Газа.

Число погибших в Израиле уже достигло 800 человек. Несколько тысяч получили ранения.

Подтверждена гибель двух украинок в Израиле. Дипломаты вывезли раненого украинского мальчика из города Сдерот. Проверяется информация о возможной гибели еще нескольких украинцев.

Известно, что авианосная ударная группа ВМС США направляется в восточную часть Средиземного моря для поддержки Израиля. В Вашингтоне также пообещали предоставить стране дополнительное оборудование и ресурсы, в частности, боеприпасы.

Источник : CNN

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