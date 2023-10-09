Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Телефонный звонок без ответа: в селе Гроза из мешка с телом звучала мелодия Красная калина
Сирены не стихают: украинка в Израиле рассказала, почему не сработал Железный купол
Более 250 погибших на фестивале в Израиле: среди них опознали известного футболиста
Одна — гражданка Германии Шани Лук, другая — израильская студентка: в соцсетях опознали похищенных ХАМАСом женщин
Значительных разрушений нет: в Черкасском районе приземлили семь дронов
Мир
Юлия Соколова, редактор ленты

У США пока нет “прямой информации” о причастности Ирана к планированию нападения на Израиль

Білий дім США
Фото: Unsplash

Хотя Соединенные Штаты считают, что Иран в значительной степени причастен к нападению боевиков ХАМАС на Израиль, у Вашингтона сейчас нет “прямой информации”, связывающей Тегеран с атакой.

Об этом заявил в комментарии журналистам заместитель советника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер.

– Что мы можем четко сказать, так это то, что Иран в целом замешан в этих нападениях, поскольку поддерживал ХАМАС в течение десятилетий… Чего у нас нет, так это прямой информации, которая свидетельствует о причастности Ирана к заказу или планированию атак, произошедших за последние несколько дней, – сообщил он в эфире телеканала ABC.

Сейчас смотрят

Файнер отметил, что США продолжат внимательно следить за этим.

Он обратил внимание, что Тегеран предоставлял ХАМАС оружие и финансовую поддержку, а также проводил обучение боевиков.

Что известно о нападении на Израиль

Боевики террористического движения ХАМАС начали атаку на Израиль утром 7 октября. Они нанесли массированный ракетный удар, запустив тысячи ракет, а также прорвались на израильскую территорию из сектора Газа по суше, морю и воздуху.

Израиль официально объявил о состоянии войны в стране. 9 октября израильская армия сообщила о возобновлении контроля над населенными пунктами на границе с сектором Газа.

Число погибших в Израиле уже достигло 800 человек. Несколько тысяч получили ранения.

Подтверждена гибель двух украинок в Израиле. Дипломаты вывезли раненого украинского мальчика из города Сдерот. Проверяется информация о возможной гибели еще нескольких украинцев.

Известно, что авианосная ударная группа ВМС США направляется в восточную часть Средиземного моря для поддержки Израиля. В Вашингтоне также пообещали предоставить стране дополнительное оборудование и ресурсы, в частности, боеприпасы.

Читайте также
Война в Израиле: кто поддерживает ХАМАС, а кто держит нейтралитет
У США пока нет “прямой информации” о причастности Ирана к планированию нападения на Израиль

Источник: CNN
Иран, Білий дім, Война в Израиле, США
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Разгром только начался, ХАМАС переживет тяжелые и ужасные вещи – Нетаньяху
У США пока нет “прямой информации” о причастности Ирана к планированию нападения на Израиль
Еврокомиссия приостанавливает помощь палестинцам из-за нападения ХАМАСа на Израиль
Єврокомісія
Война в Израиле не повлияет на поддержку Украины — Еврокомиссия
Єврокомісія
В Евросоюзе проведут экстренное заседание из-за войны в Израиле
Жозеп Боррель
ХАМАС и РФ несут одинаковое зло, его остановит наше единство: Зеленский выступил на заседании ПА НАТО
Володимир Зеленський

Загрузка

Игры
Видео
Обстрел Харькова ракетами Искандер: погиб 10-летний ребенок и по меньшей мере 25 раненых

Утренний обстрел Харькова: погиб 10-летний мальчик и по меньшей мере 25 раненых.

Марта Бондаренко
Погибали целыми семьями: детали страшной трагедии в Грозе
У США пока нет “прямой информации” о причастности Ирана к планированию нападения на Израиль
Споры в Конгрессе США: что будет с поддержкой Украины
У США пока нет “прямой информации” о причастности Ирана к планированию нападения на Израиль
Вживую из Вашингтона | Новый закон ВР, который следует знать | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
У США пока нет “прямой информации” о причастности Ирана к планированию нападения на Израиль
Плащ-невидимка для ВСУ | Мошенники продавали волонтерам воображаемые авто | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
У США пока нет “прямой информации” о причастности Ирана к планированию нападения на Израиль
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь