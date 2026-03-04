Прощание с Али Хаменеи в Иране: как проходит трехдневная церемония в Тегеране
- В Иране началось трехдневное прощание с Али Хаменеи в Тегеране.
- Церемония проходит в молитвенном зале Имама Хомейни, доступ к которому открыли для общественности.
- О дате и формате похоронной процессии власти пообещали сообщить дополнительно.
В Тегеране 4 марта начинается трехдневная церемония прощания с покойным верховным лидером аятоллой Али Хаменеи.
Об этом со ссылкой на местного высокопоставленного чиновника пишет Reuters.
Прощание с Али Хаменеи: что известно
Председатель Иранского совета по распространению ислама Ходжатолеслам Махмуди добавил, что церемония прощания продлится три дня, после чего объявят о похоронной процессии.
Он добавил, что общественность сможет отдать дань уважения телу покойного верховного лидера Али Хаменеи в Тегеранском молитвенном зале Имама Хомейни.
Начало посещений запланировано с 22:00 (23:30 по Киеву).
– Мосалла (молитвенный зал) будет принимать посетителей, и дорогие люди смогут присутствовать и принять участие в церемонии прощания, вновь отметив свое присутствие, – сказал он в комментариях иранским СМИ.
Напомним, Али Хаменеи погиб в субботу, 28 февраля, в возрасте 86 лет в результате авиаударов Израиля и США.
Позже стало известно, что многолетний контроль израильских спецслужб над системой дорожного видеонаблюдения Тегерана стал ключевым фактором в выявлении точного местонахождения верховного лидера Ирана Али Хаменеи в день атаки.
Новым верховным лидером Ирана избрали сына убитого аятоллы Али Хаменеи – Моджтабу.
Сообщалось, что Израиль и США нанесли удары по зданию, где должны были выбирать нового верховного лидера Ирана.