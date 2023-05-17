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Татьяна Забожко, редактор ленты

Уязвимость Кинжалов стала для РФ неожиданностью – разведка Британии

Літаки РФ з ракетами Кинджал
Фото: Depositphotos

Очевидная уязвимость аэробалистических ракет Х-47М2 Кинжал стала неожиданностью для России.

И это тогда, когда президент РФ Владимир Путин рекламировал эти системы как “непобедимые”.

Такую версию озвучили в разведке Минобороны Великобритании 17 мая.

В британском оборонном ведомстве заявили, что после 4 мая, когда Украина впервые в истории сбила баллистическую ракету воздушного базирования Кинжал, Россия пыталась нейтрализовать усовершенствованный потенциал противовоздушной обороны Украины.

Однако во время этих попыток, добавляют в разведке Минобороны Великобритании, РФ могла потерять еще несколько Кинжалов.

Теперь, добавляют британские разведчики, у россиян особое беспокойство еще и будет вызывать усиление воздушной угрозы в приграничных регионах России, которые РФ использует для развертывания Воздушных сил, чтобы поддерживать войну в Украине.

Волнение усилилось, в частности, после 13 мая, когда над Брянской областью разбились два российских передовых боевых самолета и два вертолета.

Напомним, что 4 мая в Киевской городской военной администрации отметили, что российские войска ночью атаковали Киев дронами-камикадзе типа Shahed и, вероятно, ракетами баллистического типа.

6 мая командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук подтвердил, что во время ночной атаки 4 мая, когда МиГ-31К выпустил с территории России ракету Х-47, украинские защитники из ЗРК Patriot уничтожили “не имеющий аналогов” Кинжал.

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Уже 16 мая противовоздушная оборона Воздушных сил ВСУ уничтожила все шесть аэробаллистических ракет Х-47М2 Кинжал, выпущенных РФ из шести самолетов МиГ-31К.

Тем временем 13 мая в Брянской области РФ произошел настоящий “самолетопад”. Там упали истребители Су-35, Су-34 и вертолеты Ми-8.

Впоследствии появилась информация, что в тот день потерпели крушение пять воздушных судов РФ.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что к авиакатастрофам в Брянской области 13 мая причастно российское ПВО.

Версию о “дружественном огне” в комментарии ведущему ICTV Вадиму Карпьяку во время эфира Єдиних новин высказал и военный летчик 204 бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ, майор Вадим Ворошилов с позывным Karaya.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 448-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence
Война в Украине, Ракета, Ракетные удары России, Російська агресія, РФ
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