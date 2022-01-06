Власти Казахстана на фоне массовых протестов ввели государственное регулирование цен на бензин, дизельное топливо и автогаз (сжиженный нефтяной газ).

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Казахстана.

Госрегулирование вводится временно – на срок 180 дней.

– Установлены предельные цены на 180 дней на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на АЗС на территории Казахстана, – отмечается в сообщении.

В этот период цены на автогаз будут варьироваться от 50 до 75 тенге за литр (в зависимости от региона страны). К примеру, в городе Алматы стоимость литра автогаза составит 65 тенге, а в столице страны Нур-Султане – 79 тенге.

Окончательный переход на реализацию автогаза через электронную торговую площадку отложили на год.

Кроме того, правительство Казахстана ввело временное госрегулирование цен на бензин и дизтопливо (также на 180 дней).

Предельные цены на розничную реализацию разных марок бензина составляют от 89 до 215 тенге за литр.

А предельные цены на реализацию дизтоплива варьируются от 230 до 260 тенге за литр (в зависимости от региона).

Кроме того, правительство Казахстана планирует уже в ближайшее время ввести 180-дневный мораторий на повышение коммунальных тарифов.

В стране уже установлен запрет на вывоз за границу рогатого скота (на полгода), а также картофеля и моркови (на 3 месяца).

Что известно о протестах в Казахстане

Массовые протесты в Казахстане продолжаются пятый день: они вспыхнули 2 января. Поводом как раз и стало повышение цен на автогаз на 50% (с 60 до 120 тенге за литр).

Накануне, 5 января, в центре Алматы произошли столкновения между протестующими и правоохранителями. Во время штурма участники протеста ворвались в муниципалитет Алматы, а также захватили резиденцию президента страны Касыма-Жомарта Токаева.

Из-за протестов с должности главы Совбеза Казахстана ушел первый президент страны Нурсултан Назарбаев.

За время протестов в Казахстане пострадали более тысячи человек.

Накануне вечером президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился к партнерам по Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за поддержкой. После этого обращения в ОДКБ приняли решение отправить в Казахстан так называемые коллективные миротворческие силы.

Источник: Правительство Казахстана