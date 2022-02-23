Утром состоится заседание Совета нацбезопасности и обороны

Президент Владимир Зеленский 23 февраля созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Пока неизвестно, что будет на повестке дня.

По словам секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, заседание запланировано на 10:00.

Ранее Алексей Данилов сообщал, что Совет нацбезопасности и обороны перешел в круглосуточный режим работы.

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что в настоящее время в рамках СНБО обсуждается введение чрезвычайного или военного положения в Украине, однако решение пока не принято.

Напомним, вечером 22 февраля президент Украины Владимир Зеленский записал еще одно видеообращение к украинцам, в котором объявил о начале призыва резервистов в особый период в ближайшее время. При этом он заверил, что на данный момент потребности в общей мобилизации нет.

Перед этим, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин признал “независимость” незаконных вооруженных формирований “ЛНР” и “ДНР”.

На следующий день нижняя палата парламента России поддержала ратификацию “договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи” с боевиками из “ЛДНР”, предусматривающей якобы “охрану границ” оккупированных украинских территорий в ОРДЛО Украины войсками вооруженных сил России.

В то же время президент Путин заявил, что РФ признает территории террористических образований в пределах Луганской и Донецкой областей Украины.