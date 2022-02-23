Зранку відбудеться засідання Ради нацбезпеки і оборони

Президент Володимир Зеленський 23 лютого скликає засідання Ради національної безпеки і оборони України (РНБО).

Наразі невідомо, що буде на порядку денному.

За словами секретаря РНБО України Олексія Данілова, засідання заплановане на 10.00.

Раніше Олексій Данілов повідомляв, що Рада нацбезпеки та оборони перейшла у цілодобовий режим роботи.

Водночас прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наразі в межах РНБО обговорюється введення надзвичайного або воєнного стану, але наразі рішення не прийнято.

Нагадаємо, ввечері 22 лютого президент України Володимир Зеленський записав ще одне відеозвернення до українців, в якому оголосив про початок призову резервістів у особливий період найближчим часом. При цьому він запевнив, що наразі потреби у загальній мобілізації немає.

Перед цим, 21 лютого, президент РФ Володимир Путін визнав “незалежність” незаконних збройних формувань “ЛНР” та “ДНР”.

Наступного дня нижня палата парламенту Росії підтримала ратифікацію “договорів про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу” з бойовиками з “ЛДНР”, що передбачає начебто “охорону кордонів” окупованих українських територій в ОРДЛО України військами збройних сил Росії.

Водночас президент Путін заявив, що РФ визнає території терористичних утворень у межах Луганської та Донецької областей України.