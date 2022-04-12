36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского, стоящая на защите Мариуполя, не оставила своих позиций и будет держать оборону до конца.

В этом заверили украинцев в видеообращении, которое есть в распоряжении журналистки Наталии Нагорной, сами морпехи.

– Слава Украине! Мы – защитники Мариуполя, 36 бригада морской пехоты, которая до последнего держала и держит оборону этого города. Мы не сдавали позиций, а держали каждый клочок этого города, учитывая наши возможности, – подчеркнули бойцы.

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Морпехи подтверждают: город действительно оказался в кольце российских захватчиков, поэтому подвезти им боеприпасы и продовольствие не удавалось.

Однако защитники уверяют: продержались так долго благодаря каждому украинцу, который верил и продолжает верить в морскую пехоту.

– Мы были и будем верны всегда. Украина, Европа, мир должны помнить цену этого сопротивления и довершить дело – отстоять победу до конца. С верой в победу, всегда верны до конца… – сказали в завершение видеообращения морпехи.

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Журналистка Наталья Нагорная подтверждает: украинские бойцы не в плену, живы, но неизвестно, сколько смогут продержаться, поэтому счет идет на часы.

Тем временем главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный уверяет: власть делает все возможное и невозможное для победы, сохранения жизни личного состава и мирных жителей во всех направлениях.

По его словам, сейчас поддерживается устойчивая связь с подразделениями сил обороны, которые героически удерживают Мариуполь.

– Оборонные операции не являются темой для публичных обсуждений. Верьте в Вооруженные силы Украины! – призвал Валерий Залужный.

Напомним, генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 12 апреля сообщил о признаках усиления системы противовоздушной обороны в районах Мелитополя и Иловайска.

Украинская сторона предполагает, что в дальнейшем враг будет пытаться взять под контроль Мариуполь, завладеть Попасной и вести наступление в Курахово, чтобы выйти на административные границы Донецкой области.

Ужесточение боев на Востоке Украины в течение следующих двух-трех недель прогнозируют и в разведке Минобороны Великобритании.

11 апреля полк Азов заявил о применении армией РФ против украинских военных и гражданских лиц в Мариуполе химического оружия.

Утром 12 апреля в Минобороны Украины предположили, что в Мариуполе могли применить фосфорные боеприпасы.

Параллельно по этому факту начали проверку в Соединенных Штатах и Великобритании.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 48-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Наталья Нагорная, главнокомандующий ВСУ