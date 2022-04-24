24 апреля в храме святого апостола Андрея Первозванного в Буче Киевской области состоялась пасхальная служба, передает с места событий корреспондент Фактов ICTV Кристина Величанская.

Буча приходит в себя после оккупации: люди пришли святить паски в храм / 13 фотографий

В храм посвятить паски пришли несколько десятков местных жителей.

Напомним, что именно на территории этого храма в братской могиле обнаружили тела 117 человек, в том числе 30 женщин и двоих детей.

Там были обнаружены застреленные и замученные оккупантами, обгоревшие тела гражданских граждан.

Среди них были пациенты больницы, которых не смогли похоронить после 24 февраля, а также несколько военных Вооруженных сил Украины.

О военных преступлениях РФ в Буче и других городах страны мир узнал 3 апреля, когда туда после освобождения от оккупантов вошли военные и журналисты.

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23 апреля стало известно, что подразделения 64 отдельной мотострелковой бригады РФ, принимавшие активное участие в массовых убийствах, пытках и изнасиловании гражданского населения в Буче Киевской области, понесли потери в районе Изюма.

В этом году Пасху-2022 граждане отмечают на 60-й день полномасштабной войны в Украине.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Христина Величанська