Страна-агрессор Россия пыталась обменивать попавших в плен мирных граждан Украины на российских военнопленных. Кроме того, РФ препятствует освобождению украинских женщин из плена.

Об этом проинформировала в комментарии британскому агентству BBC вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

По ее словам, появляется все больше свидетельств того, что РФ после полномасштабного вторжения в Украину осуществляла принудительную депортацию большого количества мирных украинцев на российскую территорию. В Москве планировали использовать граждан Украины как заложников для дальнейшего обмена.

– Именно поэтому они захватили всех этих заложников – мирных жителей, женщин, работников местных советов, чтобы попытаться их использовать, — отметила Верещук.

Она объяснила, что обмен гражданских на военнопленных запрещен Женевской конвенцией. Поэтому Украина отказалась от условий Москвы и требует от РФ вернуть захваченных украинских гражданских лиц.

Верещук подтвердила, что в плену РФ находится более тысячи мирных украинцев.

– Мы знаем, что там более тысячи заложников, в том числе почти 500 женщин. Мы знаем, что они находятся в тюрьмах и следственных изоляторах Курска, Брянска, Рязани, Ростова, – рассказала министр.

Верещук также проинформировала о трудностях обмена пленными с РФ. Особенно это касается женщин. По словам министра, Москва тянет с освобождением из плена мирных украинок.

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– Женщин мы достаем чуть ли не плоскогубцами. Теперь мы отказываемся проводить обмены без женщин в списке. Вот так мы стараемся как-то спасти наших женщин и мирных жителей, — подчеркнула она.

Верещук также проинформировала, что украинцы подвергаются жестоким пыткам в российском плену. По ее данным, во время последнего обмена пленными с РФ девять гражданских вернулись в Украину с тяжелыми травмами: в том числе с совершенными в РФ ампутациями конечностей и следами пыток.

– В этом обмене были люди с тяжелыми травмами – ампутированные конечности, сепсис, другие тяжелые травмы. Были очевидные следы пыток. Истории, которые они нам рассказывали, ужасающие, – заявила Верещук.

Последний, седьмой обмен пленными состоялся 28 апреля. Из российского плена удалось освободить 45 украинцев: 13 офицеров и 20 солдат (из которых 5 ранены), а также 12 гражданских.

Шестой обмен пленными между Украиной и РФ состоялся 21 апреля. Тогда были освобождены 19 украинцев, из которых 10 – военнослужащие.

А во время пятого обмена пленными с РФ 19 апреля домой вернулись 60 военнослужащих ВСУ и 16 гражданских.

По состоянию на 16 апреля сообщалось, что в российском плену находятся около 700 украинских военнослужащих, а также более 1 тыс. гражданских (большинство из которых – женщины).