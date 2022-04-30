Країна-агресор Росія намагалася обмінювати мирних громадян України, які потрапили в полон, на російських військовополонених. Крім того, РФ перешкоджає звільненню українських жінок із полону.

Про це поінформувала в коментарі британському агентству ВВС віцепрем’єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

За її словами, з’являється дедалі більше свідчень того, що РФ після повномасштабного вторгнення в Україну здійснювала примусову депортацію великої кількості мирних українців на російську територію. У Москві планували використати громадян України як заручників для подальшого обміну.

– Саме тому вони захопили всіх цих заручників – мирних жителів, жінок, працівників місцевих рад, щоб спробувати їх використати, – зазначила Верещук.

Вона пояснила, що обмін цивільних на військовополонених заборонений Женевською конвенцією. А тому Україна відмовилася від умов Москви та вимагає від РФ повернути захоплених українських цивільних осіб.

Верещук підтвердила, що в полоні РФ перебуває більш ніж тисяча мирних українців.

– Ми знаємо, що там понад тисячу заручників, у тому числі майже 500 жінок. Ми знаємо, що вони перебувають у в’язницях та слідчих ізоляторах Курська, Брянська, Рязані, Ростова, – розповіла міністр.

Верещук також поінформувала про труднощі обміну полоненими з РФ. Особливо це стосується жінок. За словами міністра, Москва тягне зі звільненням із полону мирних українок.

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– Жінок ми дістаємо мало не плоскогубцями. Тепер ми відмовляємося проводити обмін без жінок у списку. Ось так ми намагаємося хоч якось врятувати наших жінок та мирних жителів, – наголосила вона.

Верещук також поінформувала, що українці зазнають жорстоких катувань у російському полоні. За її даними, під час останнього обміну полоненими з РФ дев’ять цивільних повернулися в Україну з тяжкими травмами: зокрема із здійсненими в РФ ампутаціями кінцівок та слідами тортур.

– У цьому обміні були люди з тяжкими травмами – ампутовані кінцівки, сепсис, інші тяжкі травми. Були очевидні сліди тортур. Історії, які вони нам розповідали, жахливі, – заявила Верещук.

Останній, сьомий обмін полоненими відбувся 28 квітня. З російського полону вдалося звільнити 45 українців: 13 офіцерів та 20 солдатів (із яких 5 поранені), а також 12 цивільних.

Шостий обмін полоненими між Україною та РФ відбувся 21 квітня. Тоді були звільнені 19 українців, з яких 10 – військовослужбовці.

А під час п’ятого обміну полоненими з РФ 19 квітня додому повернулися 60 військовослужбовців ЗСУ та 16 цивільних.

Станом на 16 квітня повідомлялося, що в російському полоні перебувають близько 700 українських військовослужбовців, а також понад 1 тис. цивільних (більшість з яких – жінки).