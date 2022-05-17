В течение 82-х суток полномасштабной войны в Украине российские военные основные усилия сосредотачивали на Донецком направлении.
Карта боевых действий в Украине на 17.05.2022
16 мая авиация врага поражала объекты гражданской и военной инфраструктуры в Восточной операционной зоне и промышленные объекты в глубине территории Украины.
На Донецком направлении враг применял для обстрелов минометы, ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня и авиацию.
Однако во время боевых действий враг понес потери и отошел в районе Сиротиного на Северодонецком направлении.
Безуспешными для РФ были боевые действия в направлении села Выскрива на Бахмутском направлении, поселка Каменка на Авдеевском направлении, а также наступление в сторону Угледара на Кураховском направлении.
В районе Дробышева на Лиманском направлении враг усиливает группировку войск и ведет наступательные действия.
Россия доукомплектует подразделения и восполняет потери, чтобы возобновить наступление на Славянском направлении.
Открывали огонь оккупанты по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Каменское, Орехов, Новоселка и Гуляйполе на Новопавловском и Запорожском направлениях.
В районах населенных пунктов Лиманы, Таврическое, Трудолюбовка и Осокоровка на Южнобужском направлении захватчики обстреливали украинские подразделения по ствольной артиллерии и минометов.
В Белгород-Днестровском районе Одесской области на Бессарабском направлении россияне ракетным ударом из самолетов стратегической авиации поразили объекты гражданской инфраструктуры и разрушили частные здания.
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в настоящее время продолжаются подъемно-спасательные работы на месте уничтожения российского десантного катера в районе острова Змеиный в акватории Черного моря.
До сих пор существует угроза нанесения ракетно-авиационных ударов по инфраструктурным объектам Украины с территории Беларуси на Волынском и Полесском направлениях.
На Северском направлении враг усиленно охраняет участок украинско-российской границы.
Кроме того, обстрелял из минометов подразделения Государственной пограничной службы Украины в районе Белокопытового Сумской области.
На Слобожанском направлении россияне сосредоточивают основные усилия на том, чтобы умерить наступление подразделений Сил обороны.
Удержать занимаемые позиции и не допустить продвижения украинских войск армия РФ пытается также на Харьковском направлении.
Полномасштабная война в Украине длится уже 83-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ, ISW