Массированный ракетный обстрел областей и штурм окрестностей Лисичанска: что происходит на 122-й день войны (онлайн)
Украинские войска получили приказ об уходе из Северодонецка.
В то же время Россия штурмует окрестности Лисичанска. Генштаб ВСУ сообщает об отражении атаки на город.
СБУ разоблачила агентурную сеть Главного управления Генштаба РФ (ГРУ) во главе с народным депутатом Андреем Деркачем, которая должна была помогать РФ захватывать Украину.
Разведка Украины заявляет о готовящемся теракте в белорусском Мозыре. Это вроде бы делают российские диверсанты для втягивания Беларуси в войну.
Сьогодні рано вранці російська армія завдала масованого ракетного удару по Житомирщині.
Наразі є інформація про незначні руйнування військової інфраструктури. На жаль, один військовий загинув, ще один отримав поранення.
Сегодня около 4 часов утра из акватории Черного моря российские оккупанты выпустили шесть ракет в сторону Львовской области. Две ракеты удалось сбить.
На территории Яворовского полигона в результате ракетного удара четверо пострадавших: один – средней тяжести, трое – легкой тяжести.
В Офисе генпрокурора рассказали, что по сравнению с прошлыми сутками количество погибших украинских детей выросло с 338 до 339, а раненых – с 610 до 611.
Утром 25 июня в 6:30 село Первомайское Первомайской общины подверглось обстрелам. Зафиксированы разрушения зданий и электрического трансформатора.
Около 6:50 зафиксированы прилеты в село Константиновка. Один человек получил ранения.
Также после 7:00 обстрелов подверглось село Лиманы. Последствия уточняются.
Ночью, 25 июня, во время массированного ракетного обстрела российских оккупантов, подразделения зенитных ракетных войск воздушного командования Запад уничтожили две крылатые ракеты врага.
Через сутки на южном направлении наши воины уничтожили:
- 46 оккупантов;
- 2 танка Т-72;
- 1 крупнокалиберную 152-миллиметровую пушку Гиацинт;
- 7 единиц другой бронированной техники;
- 2 крылатые ракеты;
- 1 БПЛА Орлан-10.
Снова под обстрелом Криворожский район. Под удары артиллерии попали Широковская и Зеленодольская общины.
В Зеленодольске пострадала 60-летняя женщина. Поврежден дачный дом.
Ночью российские оккупанты ракетами нанесли удары по нескольким областям Украины.
О взрывах сообщается в Киевской, Черниговской, Житомирской, Львовской, Тернопольской областях.
Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.