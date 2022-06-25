Массированный ракетный обстрел областей и штурм окрестностей Лисичанска: что происходит на 122-й день войны (онлайн)

Украинские войска получили приказ об уходе из Северодонецка.

В то же время Россия штурмует окрестности Лисичанска. Генштаб ВСУ сообщает об отражении атаки на город.

СБУ разоблачила агентурную сеть Главного управления Генштаба РФ (ГРУ) во главе с народным депутатом Андреем Деркачем, которая должна была помогать РФ захватывать Украину.

Разведка Украины заявляет о готовящемся теракте в белорусском Мозыре. Это вроде бы делают российские диверсанты для втягивания Беларуси в войну.