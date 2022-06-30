Червень, 30 в 7:53

Українські захисники зупинили наступ на Бахмутському напрямку та відбили штурм у районі Дементіївки на Харківщині.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

– Захисники придушили спробу ворожого штурму в районі населеного пункту Дементіївка. Окупанти відійшли. Завдали авіаційних ударів поблизу Прудянки та Верхнього Салтова, – зазначили у Генштабі.

За їхніми даними, на Харківському напрямку росіяни обстрілювали із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони Харкова, населені пункти Питомник, Українка, Перемога, Дементіївка, Прудянка, Коробочкине та Рубіжне.

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Водночас на Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Берестового, Покровського і Званівки та авіаційний удар в районі Покровського.

ЗСУ зупинили наступ та завдали окупантам значних втрат в районах населених пунктів Клинове і Новолуганське, а також відбили штурм у напрямку Вуглегірської ТЕС. В обох випадках ворог відійшов.

Крім того, про те, що 29 червня окупанти провели штурм Дементіївки, зазначали в Інституті вивчення війни. Вони вважають, що РФ має амбіції щодо територій, окрім Донецької та Луганської областей.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ